Amparo intenta consolar a la aspirante a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ mientras la ayuda a preparar su maleta: “Piensa en ti”

Amparo se había sentido especialmente identificada con algunos de los temores de Marta Fraga en su entrada en ‘Uno de GH20’, el casting en directo que puedes ver 24 horas en Mediaset Infinity, y ha querido estar junto a ella en el delicado momento de hacer la maleta y decirle adiós a su sueño.

Al ver que la decisión de Marta Fraga de abandonar ‘Uno de GH20’ era definitiva, Amparo ha querido estar con ella hasta el último segundo y no ha dudado en arrodillarse para ayudarle con su equipaje. Han intentado explicarle que las cosas no son lo que parecen “las vemos muy negras, pero a lo mejor, son grises” y le ha animado a que piense en ella “Tienes a tu novio, tu pareja… piensa en ti”.

Marta tenía la sensación de que sus padres lo iban a pasar mal al verla así y Amparo le ha dicho que pensara en que por lo menos, lo había intentado. Es más, ha reflexionado sobre si ella debe estar en la Casita o no “Yo no tendría que estar aquí y a lo mejor, le quito el sitio a alguien porque soy muy mayor”.

Marta Fraga ha intentado animarla y decirle que ella sí estaba preparada “no tienes que estar mal porque me veas a mí mal” y que no le está quitando el puesto a nadie porque ha sido elegida y eso es por algo. Además, al saber que Amparo quería entrar en ‘Gran Hermano 20’ le ha animado a que luchara más todavía “tienes que hacerlo por las dos”.

La aspirante a concursante se ha marchado con el cariño de sus compañeros de aventura y con la promesa de que, tras el casting o el concurso, volverán a estar en contacto.