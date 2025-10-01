Enrique comparte con Jana los detalles de su última ruptura sentimental: “Dejé de ser yo”

Enrique y Amparo protagonizan un ataque de risa en 'Uno de GH20' en plena noche y Jana les avisa: "Os voy a ahogar con la almohada"

Jana y Enrique han congeniado de una manera muy especial y han vuelto a protagonizar un ratito de confidencias. Él le ha hablado de su ruptura con más “dramas” y ella de la desconfianza que siente por las personas, una conversación muy profunda que ha terminado con ambos regalándonos un momento divertidísimo en ‘Uno de GH20’, el casting en directo de ‘Gran Hermano 20’ que puedes ver 24 horas en Mediaset Infinity.

Enrique parece tener claro que entre él y Jana es imposible que pase algo más allá de una amistad y que en ella, ha encontrado a una persona con la que compartir muchas cosas. Los jóvenes han vuelto a protagonizar una conversación intima en la que Enrique le ha contado cómo fue su ruptura con la única ex con al que no tiene una buena relación.

El aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ asegura que no fue infiel, pero que su pareja en ese momento no le terminó de creer y la cosa no terminó bien. Jana le ha entendido, pero también ha tenido la sensación de que igual ella hubiera desconfiado de él en ese momento.

Jana dijo en su presentación que uno de los motivos por los que quería entrar en ‘Gran Hermano 20’ era porque le cuesta mucho mostrarse natural con los demás y ha querido que Enrique supiera un poquito más de lo mucho que le cuesta confiar en los demás. Los aspirantes a concursantes han protagonizado una divertida y profunda conversación que casi, casi, termina en abracito...

