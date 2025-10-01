Laura Ceballo 01 OCT 2025 - 12:49h.

La vida en directo continúa en la casita de 'Uno de GH20'. La mañana de este miércoles, Joon Choi ha protagonizado un momentazo que ha traído consigo un buen rato de risas con todos sus compañeros. Comenzaba un nuevo día en el reality, y todos ellos se encontraban arrancando. Mientras charlaban de buena mañana y se acicalaban para empezar una nueva jornada en el reality, algo ha ocurrido mientras se lavaban los dientes. Y es que todos ellos han comenzado a creer que una mujer se había colado en la casita.

"¿Quién es esa tía?", se ha preguntado José Márquez al ver a una chica de pelo negro en la zona de la cocina. "Ahí está, sentada, en sudadera", ha continuado. El resto, al darse cuenta, se ha unido preguntándose de quién se trataba: "¡Que si, que si! ¡Vamos a verla!", ha añadido Enrqiue Fresquet. "Es verdad, es una chica", se ha unido Amparo Navarro.

Al acercarse, todos ellos han descubierto que en realidad se trataba de Joon. El coreano se ha puesto una peluca y una sudadera con capucha que le permitía tapar su rostro. "¡La madre que le parió!", han dicho al darse cuenta de su broma.

Susto incluido

Cuando todos se habían dado cuenta de que se trataba de Joon, este ha decidido alargar un poco más la broma. Inmóvil, ha ido dejando que todos sus compañeros se fueran acercando a él uno a uno para comprobar que, en efecto, se trataba de él y no de una mujer que se había colado en la casa. En el momento menos pensado, Joon les ha sorprendido dándoles un susto que no se esperaban y que ha provocado uno de los momentos más divertidos de este miércoles en la casita de 'Uno de GH20'.

