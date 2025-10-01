Enrique y Amparo protagonizan un ataque de risa en 'Uno de GH20' en plena noche y Jana les avisa: "Os voy a ahogar con la almohada"
Los concursantes no han podido contener las carcajadas la pasada madrugada
Las primeras horas en la casita de 'Uno de GH20' están dando mucho de sí. Los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' empiezan a conocerse en estos primeros días de convivencia en los que no están faltando momentazos de lo más divertidos. Como el que han protagonizado la noche de este miércoles Enrique y Amparo.
Pasadas las dos de la madrugada, los concursantes del reality de Mediaset Infinity no podían parar de hablar. Ambos se encontraban cómodos contándose diferentes aspectos de sus vidas, y mantenían una conversación interesante a la par de divertida. Juntos protagonizaban continuos ataques de risa a los que se sumaba momentáneamente Noa.
Pero ha habido un momento en el que sus risas han terminado agotando la paciencia de Jana. Con la mejor actitud posible, se ha despertado dándoles un aviso desde el humor: "Os voy a ahogar con la almohada como no calléis". Amparo ha continuado entonces con la broma: "Si tuviera que nominar mañana... Nos nominaba seguro".
Eso sí, se lo decía en voz bajita, algo que hacía que las risas continuaran con la respuesta de Jana: "Amparo, llevas gritando todo el rato y ahora que me hablas a mí me hablas en voz baja". Noa le transmitía lo que había dicho: "Ha dicho que si mañana tuvieras que nominar, nos nominarías a nosotros". Pero ella les tranquilizaba con un sincero y amoroso 'no'.
