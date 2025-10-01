Lara Guerra 01 OCT 2025 - 23:50h.

Llegaba la segunda gala de 'Uno de GH20', que se puede ver en Mediaset Infinity, recibía a los siete aspirantes para la fase final del casting que les daría la posibilidad de conseguir ser concursante del ansiado casting. Sin embargo, tras unos primeros días de convivencia en los que se han dado a conocer más a fondo, ha llegado el momento de cerrar votaciones y decir el adiós a un concursante.

El sobre llegaba hasta las manos de Nagore Robles y los siete concursantes se levantaban de su silla para descubrir quiénes siguen a bordo de 'Uno de GH20'. En primer lugar, la presentadora daba paso a los nombres que se mantienen: "La audiencia ha decidido que sigue en el casting de Gran Hermano 20...Noa", quién se llenaba de lágrimas al conocer la decisión. Además, la presentadora continúa: "Y también sigue en el casting...Jana".

Nagore Robles volvía a introducir la mítica frase para dar pie al siguiente salvado de la eliminación de la noche: "Y también continúa José", el cual celebraba con un gran baile en plató. Tras esto, la presentadora pedía a los tres salvados salir de la zona y que los cuatro aspirantes se coloquen frente a las sillas para seguir conociendo las decisiones de la audiencia y comenta "no os voy a hacer perder el tiempo porque se que estáis muy nerviosos".

Enrique momentos antes de conocer la decisión: "Amparo es un gran apoyo para mí, la veo como mi madre y mi abuela"

Tras esto, reconducía la conversación al nuevo salvado: "La audiencia ha decidido que sigue en el casting de Gran Hermano 20, Cristian". Al escuchar al último salvado mencionado por Nagore, Amparo comenta: "Me voy a ir yo". Y de nuevo, la presentadora finalizaba la ceremonia de eliminado o eliminada de 'Uno de GH20' nombrando a Joon.

La decisión final concluía con dos, Amparo o Enrique, pero antes de desvelarlo, Nagore pedía a los todavía aspirantes que comenten cómo se sienten. En primer lugar, Enrique explica que "se vaya quien se vaya lo voy a pasar mal porque ya le he dicho a ella que la considero uno de mis apoyos, la veo como mi madre y mi abuela. Tiene las facciones de mi yaya". Amparo por su parte expresa que está mal. Finalmente, la presentadora desvela quién es expulsado de esta noche: "La audiencia ha decidido que continúa en el casting Amparo". Por último, antes de que Enrique salga del reality, él confiesa que "me lo esperaba. estoy chafado, estoy en shock, pero me lo veía venir después de el recibimiento que tuve".

