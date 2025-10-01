Nagore Robles recuerda cómo fue su expulsión de 'GH' con el 95% de voto: "Fue injusto, merecía un 98%"

La exconcursante, expulsada récord de 'GH' en 2009, se enfrenta en esta segunda gala de 'Uno de GH20' como presentadora 'Uno de GH' esta noche en Mediaset Infinity

Además, Nagore Robles imagina cómo sería hoy si fuese concursante de GH: "Sería la dominante, las cosas como son"

Esta noche arranca en Mediaset Infinity la segunda gala de 'Uno de GH20', el formato que servirá de precuela a la vigésima edición del reality más famoso de la televisión. Y lo hace con una presentadora de excepción: Nagore Robles, una mujer que conoce la historia de 'Gran Hermano' como pocos, porque la ha vivido en primera persona desde todos los ángulos posibles.

Su trayectoria está marcada por un momento inolvidable: en 2009 fue la tercera expulsada de la casa con un 95% de los votos en contra, un porcentaje histórico que todavía hoy sigue siendo récord en España. Lo que parecía una derrota acabó siendo el comienzo de todo lo que vino después: colaboradora habitual, rostro imprescindible en debates, referente televisiva y, ahora, conductora del programa que abrirá las puertas a la vigésima edición.

Un recuerdo con humor en exclusiva para esta web

En exclusiva para esta web, Nagore ha recordado cómo vivió aquella expulsión que cambió su vida. Con la ironía que la caracteriza, lo resume con una frase que arranca sonrisas: "Fue injusto, merecía un 98%", bromea, porque así habría tenido asegurado el récord mundial para siempre.

Pero detrás del chiste hay una realidad: aquella experiencia fue dura, con abucheos y críticas, aunque terminó por fortalecerla. Hoy la recuerda con perspectiva, consciente de que sin ese 95% no estaría viviendo este presente profesional.

El estreno de una nueva etapa

Que sea precisamente Nagore la encargada de estrenar 'Uno de GH20' tiene algo de justicia poética. Ella entró en la casa entre 60.000 aspirantes y, aunque su paso fue breve, logró convertirse en un personaje icónico del formato. Ahora es ella quien acompañe a los nuevos candidatos que sueñan con vivir lo que ella vivió hace 16 años. En palabras de la propia presentadora, promete ser "puñetera, pero con humor", una actitud que garantiza tensión, emoción y muchas dosis de entretenimiento desde el minuto uno.

De expulsada récord a presentadora

Lo que está claro es que el camino de Nagore Robles en 'Gran Hermano' no es el de una concursante más. Pocos pueden presumir de haber pasado por tantas etapas: del anonimato del casting a la casa, de ahí a un récord de expulsión, después al éxito como colaboradora y, finalmente, al papel de presentadora.

Su historia es la demostración de que un mal comienzo no define el futuro. Hoy, en pleno estreno de 'Uno de GH20', Nagore vuelve a demostrar que todo se puede transformar con esfuerzo, autenticidad y carácter. Dale play y descubre en exclusiva cómo revive Nagore Robles aquel 95% que hizo historia en 'Gran Hermano', justo en el día en el que vuelve a ponerse al frente de un nuevo reto en televisión.

Segunda gala de ‘Uno de GH20’: nuevas incorporaciones y la primera expulsión del casting

Nagore Robles volverá a ponerse al frente de la segunda gala de 'Uno de GH20', que Mediaset Infinity emitirá este miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas. La presentadora conducirá una noche cargada de emoción en la que dos nuevos aspirantes entrarán en la casita y la audiencia, a través de la app, decidirá quién continúa en el histórico casting final y quién se queda fuera de su sueño de participar en GH. Además, uno de los candidatos tendrá que afrontar una decisión clave que podría alterar la convivencia.