El finalista de la anterior edición y actual colaborador de 'Superviventes All Stars' anuncia dos bombazos en plató: ¡Te los contamos!

Jorge Javier Vázquez habla con Montoya del amor: "¿Cuánto hace que no sientes mariposas?"

La curiosidad brotaba en la audiencia cuando Jorge Javier anunciaba que llegaba el gran momento en el que Montoya desvelaría en el plató de 'Supervivientes All Stars 2025' esa información privilegiada que tenía entre manos. Sin embargo, nadie podía esperar de lo que se trataba hasta que, por fin, el exconcursante de Honduras anunciaba emocionado lo que los fieles seguidores del programa andaban esperando... "¡Vuelve 'La isla de las tentaciones'!"

El primer bombazo de Montoya en el programa

Después de varios meses, Montoya regresaba a Telecinco. El que fuera concursante y finalista de 'Supervivientes 2025' decía haber sanado y estar preparado para incorporarse como colaborador en el plató de 'Supervivientes All Stars'. El cantante no solo opina sobre la trayectoria de los concursantes por el reality sino que además llega a esta nueva gala con dos bombazos importantes.

Jorge Javier no dudaba en saludar al exparticipante de 'La isla de las tentaciones' quien le confesaba que llegaba a esta nueva gala con una gran misión: "Tengo dos noticias muy importantes que dar, una la puedo contar y la otra no", adelanta. Tras esto, Montoya daba paso a contar la primera de ellas: "Estoy lleno de ilusión porque me estreno el sábado como reportero. Lo voy a hacer en el programa de 'Vaya Fama' y lo voy a hacer en un reportaje que va a ser divinamente nada más y nada menos que en la boda del señor Cayetano Martínez de Irujo".

Además, el que fuera concursante de 'SV 2025' traía consigo a plató un muñeco que simulaba al propio Cayetano: "Es una gran responsabilidad". Asimismo, Jorge Javier hacía una pregunta a la expareja de Anita Williams para averiguar si se encuentra preparado para su reportaje: "Dime tres hermanos de Cayetano". Ante esto, él responde: "Espera, yo te puedo decir que estoy estudiando porque esa dinastía es más larga que 'Juego de Tronos'. Él tiene dos gemelos, la hermana es Eugenia Martínez de Irujo y se casan en la Hermandad de los Gitanos".