Los colaboradores opinan sobre el secreto mejor guardado de Miri y Albalá: "Me gusta el amor verdadero"

Rocío Belén Paleari 02 OCT 2025 - 12:14h.

La última expulsada entra fuerte: planta en duda lo que todos creían y nuestros colaboradores no dudan en realizar su análisis sobre el romance más comentado del reality

Anoche, durante la gala de 'Supervivientes All Stars', volvió al plató Fani Carbajo, recién llegada de Honduras luego de ser la tercera expulsada del concurso. En su reaparición, soltó una bomba: aseguró que Miri Pérez-Cabrero no está tan “pillada” de Alejandro Albalá como se ha mostrado ante la audiencia. Según Fani, la propia Miri le contó en privado que no siente un enamoramiento real por Albalá, lo que pondría patas arriba la percepción que teníamos hasta ahora de este romance.

Durante el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, Fani contó que Miri le dijo que no siente nada por él. La acusación implícita es que Miri se deja querer, pero sin corresponder realmente al nivel romántico que las cámaras reflejan. Para reforzar su versión, Fani afirmó que desde el inicio del concurso observó una estrategia emocional, no una conexión sincera.

Para contrastar esa versión, nos acercamos a los colaboradores del espacio: Terelu Campos, Suso Álvarez y Anita Williams, quienes no rehusaron comentar al respecto. Las declaraciones ofrecen distintos matices, aunque todos coinciden en que lo dicho por Fani merece atención. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo!

De amor real a completo vacío

Es importante recordar el contexto previo: días atrás, Miri Pérez-Cabrero se sinceró con sus compañeros de Playa que pensaba en Alejandro y que quizá avanzaba despacio. Lo cierto es que el debate sobre el futuro de este romance ya está abierto, y los colaboradores han aportado su análisis.

Terelu fue contundente: “Miri se deja un poco querer por Albalá, pero se nota que no le gusta nada”. Con esa frase alude a una relación asimétrica, en la que la balanza emocional no estaría equilibrada. En este punto, cabe destacar, que el secreto compartido por Fani Carbajo pone especialmente en duda los sentimientos de la concursante hacia Albalá.

Suso asumió una posición confiada ante lo expresado por Fani: “Si lo ha dicho Fani, yo me lo creo”. El colaborador atribuye esa confianza al hecho de que Carbajo ha dado un gran concurso, estaba al tanto de lo que sucedía en la isla y al ser expulsada ya no necesita armarse de estrategias.

Por su parte, Anita subrayó su visión idealista: “Me gusta el amor, pero el amor verdadero y ahí no hay nada”. Con esa matización, descarta que la relación entre Miri y Albalá tenga base sólida. ¡Dale play al vídeo para descubrir todo lo que piensan sobre el secreto mejor guardado de Miri!

