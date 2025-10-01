Supervivientes 01 OCT 2025 - 23:51h.

La hija de Ortega Cano se sincera con Jessica Bueno en Playa Caos sobre la importancia de sus familiares

En un momento de calma en la playa, Jessica Bueno se abrió con Gloria Camila sobre su relación con su hermano mayor. Reconoció que, pese a ser su gran apoyo, llevan años sin compartir tiempo juntos:

“Es como que cada uno está en su vida y damos por hecho que siempre vamos a estar ahí. Aquí me estoy dando cuenta de que eso es un error y quiero cambiarlo cuando salga”.

Gloria, muy unida a sus hermanos

Gloria Camila respondió con palabras de complicidad, recordando que para ella sus hermanos son un pilar fundamental:

“Al final, el día de mañana, cuando falten nuestros padres o nuestros abuelos, lo único real que vamos a tener son los hermanos. Tenemos que estar unidos siempre”.

El recuerdo más doloroso: Michu

La concursante no pudo evitar emocionarse al hablar de Michu, la madre de su sobrina recientemente fallecida:

“La echo mucho de menos… Ella siempre estaba pendiente de mí, transmitía luz, me animaba a seguir adelante y me decía que escribiera si lo necesitaba. Sé que desde donde esté me estará viendo”.

Las concursantes cargan contra sus compañeros

Poco antes, Gloria y Jessica se mostraban al límite contra los chicos de Playa Caos. "Nos subestiman, no valoran nuestro esfuerzo y parece que les sorprenda que aguantemos más que ellos en las pruebas”, decían. “Yo llevo toda la vida sacándome las castañas del fuego, no necesito que nadie venga aquí a enseñarme lecciones de moralidad”, zanjaba Gloria Camila.