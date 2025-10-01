Sonia Monroy despierta a Rubén Torres en plena siesta y este estalla ante la actriz en 'Supervivientes All Stars': "No hagas más eso"
Las condiciones extremas de los concursantes de 'Supervivientes All Stars' están creando conflictos de todo tipo, como el último que ha ocurrido en la playa entre Sonia Monroy y Rubén Torres. Todo ha ocurrido cuando la actriz y presentadora le ha gastado una pequeña broma al bombero cuando este estaba durmiendo, la cual no le ha gustado absolutamente nada, reaccionando de manera tajante ante ella.
Y, por si fuera poco, antes de la reacción, Sonia Monroy se ha juntado con Miri para confesarla lo que acababa de hacer instantes antes. Ha sido en ese preciso momento cuando Rubén Torres se ha despertado y ha estallado por completo: "No hagas más lo del afilador", le ha reprochado el bombero a la actriz, puesto que esta se había puesto a silbar imitando el clásifo afilador.