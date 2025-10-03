Laura Ceballo 03 OCT 2025 - 13:42h.

Los participantes de 'Uno de GH20', el reality de Mediaset Infinity, se han sometido a un juego en la casita del reality. Su nombre es 'La caja negra', y ha hecho que cada uno de ellos se sincerara compartiendo, entre otras cosas, las experiencias más duras de sus vidas. Amparo se ha sincerado como nunca antes y no ha podido evitar emocionarse al recordar la peor etapa que ha pasado.

"Ha sido lo que nunca me voy a perdonar, que es hacer daño a mi madre y a mi hija, porque cogí la enfermedad de la agorafobia", ha comenzado. "Estuve dos años sin salir de casa para nada. Estuve meses metida en la cama. Tenía el pelo que no me dejaba peinar, estaba todo enredado. Poco a poco dejé de vivir, dejé de salir, no podía hablar con nadie por teléfono, no podía nadie venir a mi casa. Miraba al balcón y había alguien que me decía que me tirara", ha recordado.

En aquel entonces, su madre "era muy mayor", algo que le ha pesado con el paso del tiempo: "Esto fue en 2017. Mi madre hacía la compra y hacía todo. Y la adolescencia de mi hija... Muchas veces me culpabilizo porque pienso que también le perjudiqué. Me culpo mucho porque le quité vida a mi madre. Eché a mi marido de casa y no era consciente del daño que estaba haciendo y me lo estaba haciendo a mí misma".

Amparo: "Me quedé en 34 kilos"

Ha sido entonces cuando ha recordado cómo fueron los inicios de su enfermedad: "Cuando fallece mi cuñado, salgo por la calle y veo que de repente no podía respirar. En el trabajo, tampoco podía respirar. Se me juntó todo. Iba por la calle y no podía. Ya no quería vivir. Me porté muy mal con las personas que más quería".

"Yo me quedé con 34 kilos. No salía de la cama, no quería comer, no quería vivir, quería morirme", se ha sincerado entre lágrimas con sus compañeros, que no han dudado en mostrarle todo su apoyo.

