Los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ nos contaron cual había sido el peor momento de su vida y en ‘Uno de GH20’ se han atrevido a contárselo a sus compañeros en la Casita durante el juego de ‘La caja negra’. Un momento lleno de sinceridad en el que han llorado, se han abrazado y han compartido sus miedos con personas que comparten su sueño televisivo.

El juego de ‘La caja negra’ ha servido a los aspirantes a concursantes para conocerse un poquito mejor su personalidad y su faceta más frágil dentro de ‘Uno de GH20’. Tenían que adivinar cuál de sus compañeros había vivido ese terrible momento en su vida y en el caso de Nora y José, lo han tenido muy claro.

Nora, sobre su ruptura: "No quería salir de la cama"

Nora ha recordado con dolor el terrible mes que vivió cuando su pareja rompió la relación. Les ha contado que ella llevaba mucho tiempo sabiendo que algo sucedía, pero se hundió por completo cuando él la pidió un tiempo y se marchó de casa “Me tiré un mes fatal, fatal, soñaba hasta con la persona, que era rubia”. Un momento terrible que superó gracias al apoyo de sus amigas “no quería salir de la cama”, pero que hoy en día tiene superado “Llevo 8 años soltera y no tengo ningún tipo de problema con él, ya sané”.

José cuenta los detalles de su complicada adolescencia

Al escuchar: “El peor momento de mi vida fue mi adolescencia”, todos han tenido claro que esa tarjeta hablaba de José. El aspirante a concursante se ha armado de valor y les ha contado lo difícil que fue su adolescencia, la separación de sus padres y su aceptación “He sido siempre el patito feo, ahora soy un cisne y me defiendo sola, pero cuando alguien se mete con un patito feo, muerdo”. Actualmente, tiene claro que “nuestra mayor zona de confort somos nosotros mismos”.

Cristian se rompe al escuchar su peor momento en la vida: “Puede ser el último día que la vea”

Al escuchar a José pronunciar la frase ��“El peor momento de mi vida fue cuando mi madre tuvo cáncer de mamá”, Cristian no ha podido contener la emoción “perdonadme, pero no estoy acostumbrado a llorar delante de la gente”. Sus compañeros le han arropado y le ha dicho que no era necesario hablar del tema si no tenia fuerzas en ese momento.

“No es solo eso. Eso lo superó, pero es una persona que está flojita y cuando me fui de casa pensé ‘puede ser el último día que la vea’”, ha explicado entre lágrimas Cristian a sus compañeros en un intento de mostrarles su miedo a perderla y sus ganas de aprovechar con ella el máximo tiempo posible, pero no ha podido continuar porque estaba muy afectado.

