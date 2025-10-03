Joon Choi se abre con sus compañeros de 'Uno de GH20' y confiesa cómo fue su dura infancia: "Éramos muy pobres"
Los habitantes de la casita de 'Uno de GH20' han podido conocerse un poco más gracias al juego de 'La caja negra'. Todos los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' se sinceraron frente a sus compañeros, contando incluso cuáles habían sido los momentos más duros de sus vidas. Cuando le ha llegado el turno a Joon Choi, este se mostraba un tanto nervioso.
El resto de aspirantes trataban de transmitirle confianza, y pronto el coreano cogía fuerzas y se lanzaba a compartir con ellos su peor momento, aunque no sabía muy bien cómo empezar: "Mis padres vinieron de Corea del Sur a Las Palmas por unos amigos de mi padre. Empecé el colegio. A mí me llevaba la guagua y luego volvía a casa... No sé explicarlo", decía.
Pero finalmente arrancaba y se sinceraba como nunca antes: "En primeria y secundaria era muy pobre en casa. Mis padres no hablaban español, era muy difícil encontrar trabajo... Yo, cuando estaba en primaria no me había dado cuenta de eso, me di cuenta creciendo, cuando vi que volvía del colegio y luego no podía quedar con mis amigos porque no tenía dinero ni para coger una guagua. No tenía dinero ni para una chuche".
Joon Choi: "Comíamos con la luz de las velas"
"Yo siempre recordaba que cambiaba muchas veces de casa, todo el rato. Un mes, casa nueva, otro mes, casa nueva... Siempre de mudanza. El agua se nos cortaba, no había luz, siempre comíamos con las velas encendidas... Y así fue hasta bachillerato", ha compartido. "Cuando era pequeño no sabía que eso era pobreza, pero cuando entré al instituto me di cuenta y tenía mucha vergüenza, la autoestima muy baja".
Y fueron precisamente estas vivencias las que le han creado una "ansiedad" en el presente: "Yo con 16 años no podía trabajar, pero con 18 ya me puse a trabajar y a buscarme lo que podía. Luego me vine a Madrid y ya era algo diferente, podía producir dinero. Yo ahora tengo mucha ansiedad cuando estoy descansando. No puedo estar quieto, yo tengo que estar produciendo. Pero gracias a mi infancia, yo sé agradecer lo que tengo ahora. Por eso quiero ganar 'Gran Hermano'", ha finalizado poniendo un toque de humor.
