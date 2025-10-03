telecinco.es 03 OCT 2025 - 10:22h.

Cristian se muestra arrepentido con Jana: “Para las malas voy a estar, se me da bien escuchar y dar consejos”

Jana pide espacio a Cristian tras dejarla sin maleta en 'Uno de GH20': "¡Eres un mentiroso!"

El spoiler de Anthony y la predicción de Jana se han cumplido. Tan solo unas horas después de que su buen rollito se rompiera por una nominación en ‘Uno de GH20’, el casting de ‘Gran Hermano 20’ que puedes ver 24 horas en directo en Mediaset Infinity, Cristian le ha pedido perdón a Jana, pero para la aspirante a concursante ya era demasiado tarde.

Todos estaban esperando el momento y Cristian ha aprovechado que estaban sentados en el salón de la casita para disculparse con Jana y explicarle que no fue su intención hacerle daño “En ningún momento pensé que te iba a afectar tanto, si lo llego a saber hubiera elegido a cualquier otra persona”.

Jana ha aceptado las disculpas de su compañero de casting, pero le ha explicado que su opinión sobre él no había cambiado “sigo pensando lo mismo”. A Cristian le ha dado pena que la situación no pudiera cambiar, pero ha aceptado su decisión y le ha dicho que él siempre va a estar ahí: “Para las malas voy a estar, se me da bien escuchar y dar consejos”.

Jana no quería que Cristian le siguiera dando vueltas al tema y ha intentado frenar su discurso “yo ya sé lo que me vas a decir, pero después de lo que hablamos ayer… Yo sigo pensando exactamente lo mismo… Yo no quiero malos rollos ni mucho menos, pero... Uno toma decisiones, yo soy muy consecuente y asumo las consecuencias de las decisiones que tomo”.

Además, le ha vuelto a explicar que no fue la nominación a perder la maleta lo que le dolió: “Tú no me hiciste daño por elegirme, lo que me sentó tan mal es no ver venir que ibas a hacer eso”. A Jana le da igual no ser importante en la vida de Cristian, pero sí le importa no darse cuenta de sus intenciones “Me da igual ser menos quien necesitas en esta casa, me duele no verlo venir”.

En un nuevo intento de convencerla, Cristian ha vuelto a cambiar la versión sobre los motivos que le llevaron a elegirla a ella y Jana se ha molestado porque tan solo unas horas antes, le ha había soltado un “así aprendes a no ser tan vengativa” y le ha respondido con un “mañana a ver qué historia me cuentas”.

