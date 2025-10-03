Laura Ceballo 03 OCT 2025 - 18:01h.

El colaborador ha asegurado estar enganchado a la señal 24 horas: "Estoy disfrutando un montón viéndolos"

La vida en directo continúa en la casita de 'Uno de GH20'. Varios aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' conviven cada día con el objetivo de lograr su sueño: conseguir una plaza en el reality. Solo uno de ellos conseguirá hacerse con un hueco y la audiencia tendrá el poder esencial de ir eligiendo a sus favoritos a través de votaciones totalmente gratuitas a través de la app de Mediaset Infinity.

Es por este motivo que ya hay quienes no se despegan de las dos señales, también gratuitas, que ofrece la plataforma para poder ver durante las 24 horas del día qué ocurre en la casita.

Miguel Frigenti, colaborador del programa, no ha dudado en compartir sus impresiones a través de su perfil oficial en la red social X. El periodista no ha perdido detalle en los primeros días de convivencia, y ya tiene claro quiénes son sus favoritos por el momento: "Me gustan mucho Nora, Jana y Amparo".

El colaborador asegura que esta última le despierta "muchísima ternura". Por otro lado, ve a Jana con "mucha madera de concursante". Y, por último, cree que Nora, que se incorporó a la convivencia el pasado miércoles durante la segunda gala del programa, "promete". Y es que todas ellas han conseguido que Frigenti no pueda despegar el ojo de las señales en directo: "Estoy disfrutando un montón viéndolos".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

