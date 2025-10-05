La concursante de 'Uno de GH20' explica los motivos por los que cree que Joon no se está mostrando tal y como es

Joon Choi se abre con sus compañeros de 'Uno de GH20' y confiesa cómo fue su dura infancia: "Éramos muy pobres"

Durante la tarde de hoy, los aspirantes a concursantes de 'Gran Hermano 20' se han enfrentado una nueva dinámica de casting. ¡Sin tapujos! Los habitantes de la casita de 'Uno de GH20' han recibido mensajes del exterior, y uno a uno han ido contestando todas las preguntas y primeras impresiones que están generando en el público. ¿Están mostrando su verdadera cara? ¿Por qué merecen ser el candidato seleccionado para entrar a la casa más famosa de la televisión?

Las mensajes que han llegado del exterior para los concursantes en esta dinámica han sido de lo más variados. Y es que, tras esta primera semana de convivencia, la audiencia tiene muchas dudas y curiosidades que han querido que los propios concursantes se las resuelvan. Entre todas las preguntas, Nora, la autoproclamada 'bombón africano', ha recibido una que generaba un gran debate en la casita:

"¿Crees que en la casa hay alguna persona que tenga otra personalidad que no estamos viendo?", ante esta cuestión la concursante no lo dudaba un segundo y respondía: "Si, claro, Joon". Una respuesta que no pillaba por sorpresa al propio Joon, que instantes previos había recibido una pregunta, en la que se le cuestionaba si traía un papel de fuera.

Nora a Joon: "Tienes una coraza. No quieres demostrar tú amor"

Sin lugar a dudas, Joon es uno de los aspirantes que más incertidumbre está suscitando en la audiencia por su singular personalidad y su fuerte carácter, del que pudimos ser testigos en su tenso enfrentamiento con Amparo hace un par de días. Ahora, Nora, que a la pregunta de si alguien no se estaba mostrando tal y cómo es había respondido con el nombre de Joon, miraba directamente al coreano y le explicaba los motivos de su respuesta:

"Tiene una coraza. No quieres demostrar tú amor. Eres el que más cerrado estás." Una afirmación con la que Joon se mostraba de acuerdo: "Lo acepto", señalaba para seguidamente explicar el motivo de su comportamiento: "Me cuesta abrirme a la gente. Soy frío. Me veo muy débil cuando veo a una persona mal, no tengo palabras para animarla".

