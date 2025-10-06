Miguel Frigenti reprocha a Óscar Landa cómo actuó con él en su reencuentro en 'Uno de GH20': Así ha sido su tenso cara a cara

Es la primera vez que Óscar Landa pisa el plató de 'Uno de GH20', el programa donde podrás disfrutar de la fase final del casting de la próxima edición de 'Gran Hermano' a través de la plataforma de Mediaset Infinity, y la tensión se puede cortar con un cuchillo.

Es Nagore Robles quien se percata de ello cuando le pregunta a Miguel Frigenti: "¿Tú bien con Óscar?". El colaborador, quien compartió vivencias en la casa de Guadalix con el exgranhermano, aprovecha este momento para sincerarse sobre en qué punto se encuentra su relación actualmente originando un pequeño enfrentamiento.

Así es la relación actual entre Miguel Frigenti y Óscar Landa

Cuando la presentadora le pregunta, Frigenti responde tajante: "Yo no voy a mentir porque sabéis que no me gusta. Lo tengo bloqueado de todas mis redes, de mi Whatsapp". Y es que, según señala el colaborador, para Oscar la lealtad no es un ingrediente que debe tener un concursante por un motivo: "Cuando salimos del reality me puso verde con los que habían sido nuestros enemigos dentro de la casa, me puso verde en sus stories de Instagram...".

Por lo tanto, Miguel Frigenti ha llegado a una conclusión: "Gente desagradecida y desleal no la quiero en mi vida". Eso no quita que se le hayan removido los sentimientos cuando le ha visto, asegura, y entiende que está nervioso porque es su primera vez en televisión, pero eso no quita su pensamiento sobre él: "Yo a nivel de amistad no quiero saber nada de él".

"Menos mal que me ha dicho que no va a decir nada de esto, ¿sabes?", confiesa Óscar. No obstante, el colaborador afirma que no va a mentir si le preguntan sobre el tema.

Miguel Frigenti pone en contexto lo sucedido

Frigenti apunta que su relación nació en 'GH Dúo', donde Óscar se convirtió "por poco" en su "tercer novio", tal y como asegura que vio la audiencia del programa. "Dentro éramos inseparables, fuera de la casa nos llamábamos continuamente y veo que en sus historias de Instagram no para de tirar pullas riéndose de mí y luego era tan torpe que hacía videollamadas con gente de nuestra edición poniéndome verde".

Esas personas llamaban al colaborador para contárselo, por lo que tiene algo que decirle: "Eres torpe hasta para eso. Te fías de todo el mundo y luego te traicionan". Sin embargo, lo que más le duele es una cosa: "Vendes a la gente que te quiere de verdad, en este caso yo".

Al final, Miguel Frigenti continúa sintiendo cariño por su examigo: "No me olvido de lo que viví con él y le deseo lo mejor, pero no me fio". Sin embargo, Óscar no considera que estén en una situación de igualdad: "Soy nuevo aquí y él lleva muchos años. No seas abusón, no me parece de recibo llegar aquí y me sueltes todo esto".

No obstante, el colaborador no considera que deba ponerse en el lugar de Óscar cuando él no lo hizo cuando, apunta, se rio de él en redes sociales. Una acusación que Óscar desmiente: "No digas cosas que no son verdad".