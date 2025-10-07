Patricia Fernández 07 OCT 2025 - 20:00h.

El paraíso vuelve a abrir sus puertas para poner a prueba el verdadero amor. Una vez más, la emoción, la pasión y las dudas se mezclan en un escenario único donde las parejas deberán demostrar la solidez de sus sentimientos. Pero no todos podrán vivir esta experiencia. Solo cinco parejas tendrán el privilegio de viajar hasta República Dominicana, las cinco que han logrado superar con éxito el proceso de selección más exigente y meticuloso de la televisión, para enfrentarse a la prueba más intensa y transformadora de sus vidas.

Por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones', el casting se ha abierto a todo el mundo, sin límites ni filtros más allá del valor y las ganas de poner a prueba su relación. El resultado ha sido abrumador: más de 2.000 parejas de todos los rincones del país han decidido dar un paso al frente, dispuestas a desafiar sus propios miedos y descubrir si su amor es tan fuerte como creen.

Solo trescientas parejas consiguen llegar a la esperada entrevista presencial

Tras un proceso de selección exhaustivo y meses de trabajo por parte del equipo del programa, solo 300 parejas consiguieron alcanzar la fase final: la esperada entrevista presencial, donde se decidiría quiénes están realmente preparados para embarcarse en esta aventura emocional.

Las parejas dispuestas a vivir esta experiencia no estarán solas, el casting de solteros más multitudinario ha tenido lugar ya para esta novena temporada. Más de 500 solteros y solteras de diferentes puntos del país han llegado a la entrevista presencial. Nervios e ilusión se han dado cita en una selección sin precedentes.