Álex Girona y Marieta protagonizaron una hoguera final llena de emoción e intensidad. Hoguera final que se saldó con Álex Girona yéndose con Gabriella de la mano y Marieta acabando su aventura sola. Pero hasta ese momento, vivimos absolutamente de todo.

Después de unos minutos llenos de reproches y más reproches, Álex Girona y Marieta se 'desnudarían', diciéndose todo lo que pensaban a la cara y lo importante que eran el uno para el otro. "Cuando me das un abrazo se me para el puto mundo", subrayaba Álex mirando a la que era su novia en aquel entonces a la cara. Marieta se envolvía en un mar de lágrimas, arrepentida y sin saber cómo habían podido llegar a esa situación; y pidiendo perdón una y otra vez.

Seguido de eso, Álex Girona pronunciaba unas emotivas palabras desde el corazón y haciendo ver a Marieta que todo lo que había entre ellos ya formaba parte del pasado. Mientras tanto, Marieta, entre lágrimas, se mostraba muy arrepentida. Sandra Barneda miraba a ambos expectantes y les anunciaba que la hoguera final había acabado, por lo que llegaba el turno de la decisión final.

Álex decidió irse con Gabriella

Marieta, con la voz entrecortada, le decía un cálido "te quiero" a Álex, pero ya era tarde. Mientras que ella quería abandonar la hoguera final con Álex Girona, este tomaba la decisión de irse... ¡con Gabriella!

Así es, Álex tomó la decisión de irse con la tentadora que había congeniado de principio a fin y había tenido un feeling que, según él, pocas veces había sentido. "Lo siento mucho, hay personas que sí me valoran y sí me preocupan por entenderme. Me voy con Gabriella", decía Álex, dejándonos a todos el corazón como un puño.