Patricia Fernández 07 OCT 2025 - 20:00h.

Más de 500 participantes, procedentes de distintas ciudades y con perfiles muy variados, han acudido a la cita con la esperanza de encontrar el amor

¡Más de 2.000 parejas se presentan al 'casting' de 'La isla de las tentaciones': deciden arriesgarlo todo y poner a prueba su relación!

Por primera vez en la historia de ‘La isla de las tentaciones’, el casting se ha abierto a todo el mundo, más de 2.000 parejas han decidido arriesgarlo todo y dar un paso adelante dispuestos a poner a prueba su relación. Tras meses de trabajo del equipo de casting del programa, solo trescientos de ellos han llegado a la última y más importante de las fases, la entrevista presencial.

Pero ellos no serán los únicos protagonistas. Esta temporada llega acompañada del casting de solteros y solteras más multitudinario de la historia del formato. Más de 500 participantes, procedentes de distintas ciudades y con perfiles muy variados, han acudido a la cita con la esperanza de encontrar el amor… o tal vez de ponerlo a prueba. Entre risas, nervios e ilusión, se han vivido momentos cargados de energía, química y expectativas en una selección sin precedentes que promete revolucionar esta novena edición del programa.

Ellos han desplegado todas sus armas de seducción con un solo propósito, coronarse como los verdaderos reyes del deseo y han confesado ante el equipo de 'casting' cuáles son sus técnicas para ligar.

Unos han contado desde que se pueden tirar hablando horas sin parar, pasando por hacerse un poco amigos primeros, ir detrás primero para que luego vayan detrás, mostrarse interesado, pero poco o "acercarse a la amiga más borde del grupo" para romper el hielo. ¡Descubre todo lo que han contado en el 'casting' sobre sus técnicas para ligar! ¡No te lo pierdas!