Patricia Fernández 07 OCT 2025 - 20:00h.

El candidato al casting de solteros da consejos a sus compañeros de cómo afrontar 'La isla de las tentaciones'

Más de 500 solteros y solteras de diferentes puntos del país han llegado a la entrevista presencial del casting de 'La isla de las tentaciones 9', siendo uno de los chicos un rostro conocido: Ismael Nicolás, el que participase en la primera edición del programa con su pareja en aquel entonces, Andrea Gasca.

"Menudos recuerdos, volver al casting de 'La isla de las tentaciones' que entonaba Ismael en su llegada, donde se encontraba con otros de los chicos que iban a presentarse, los que le pedían un consejo en caso de llegar a participar en 'La isla de las tentaciones'.

"Te diría que seas tú, que te dejes llevar, que fluyas y te diviertas", decía Ismael, al que le llegaba el momento de volver a hacer el casting, lo que aseguraba que le ilusionaba porque llega en un momento personal completamente diferente al de hace unos años: "La primera edición, para mí, acarreo mucho sufrimiento y mucho dolor, pero ahora lo vivo con otro enfoque. Tengo muchas ganas de disfrutar, de soltarme y divertirme".

Ismael Nicolás, al volver al casting de 'La isla de las tentaciones': "Tengo ganas de disfrutar y de soltarme"

El que hablaba de su faceta como posible soltero de esta edición: "Eso para mí no es un problema, es una bendición. El problema lo van a tener los chicos cuando me vean aparecer por allí porque creo que nadie se lo espera".