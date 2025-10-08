Patricia Fernández 08 OCT 2025 - 17:54h.

Este jueves, en una gala en la que los supervivientes afrontarán nuevas nominaciones y lucharán en un nuevo juego de recompensa

Tras la salvación de Jessica, el duelo por la expulsión se ha reducido a tres supervivientes: Alejandro, Gloria y Miri. Uno de los tres, el que menor apoyo haya acumulado por parte de la audiencia en la app de Mediaset Infinity, abandonará la aventura en la nueva gala de ‘Supervivientes All Stars’ que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño conducirán este jueves 9 de octubre (22:00h) en Telecinco.

Además, los supervivientes lucharán a lo largo de la noche en un duro juego de recompensa, ‘La rueca del inframundo’, con unos espaguetis a la boloñesa como premio para el equipo ganador. Divididos en dos grupos, tendrán que llenar una probeta con el agua que logren ir acumulando en la boca mientras giran subidos a una rueda de gran tamaño ubicada sobre una piscina. Al llenar la probeta se activará un mecanismo que liberará una pelota. El equipo que lo logre antes conseguirá la recompensa.

Por otro lado, los prelíderes Tony, Miri, Carlos e Iván se enfrentarán a ‘El castigo de Hércules’, un reto de habilidad y equilibrio en el que tendrán que mantenerse el máximo tiempo posible sobre una pared vertical cuyo único apoyo son 21 palos numerados que deberán ir retirando según se lo vaya indicando Laura Madrueño, dificultando así su estabilidad. Los dos mejores disputarán el juego de líder, ‘Duelo al sol’, un clásico del formato en el que tendrán que mantenerse sobre sendas plataformas circulares situadas en posición vertical y que se irán inclinando con el paso del tiempo. El mejor se hará con el ansiado collar, la inmunidad y el poder de la nominación directa a uno de sus compañeros.

Por último, los supervivientes se reunirán nuevamente en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia.