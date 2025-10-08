Teresa Bass muestra el objeto que diseñó para que Iván González se llevase a 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 08 OCT 2025 - 17:44h.

La influencer Teresa Bass ha mostrado el objeto personal que creó para que Iván González lo tuviera en Honduras

Teresa Bass, novia de Iván González, ejerce como su defensora en el plató de 'Supervivientes All Stars', pero también saca la cara por él en las redes sociales, donde le pide a sus seguidores que apoyen al creador de contenido cuando esté nominado para que se pueda convertir en el ganador y donde ha mostrado cuál es el objeto personal que se llevó a Honduras.

Unos minutos después de abrir su corazón en una emotiva carta abierta en la que confesaba lo mucho que lo echaba de menos, la influencer ha mostrado el cojín que diseñó para que su novio pudiera sentirla cerca en las largas noches en los Cayos Cochinos y se acordase también de sus mascotas, con las que viven y a las que sabía que él extrañaría mucho.

El cojín está compuesto por fotos de la pareja con sus gatos y en medio tiene un texto en el que la influencer le recuerda su amor: "¡Te queremos mucho! ¡Desde ya eres nuestro ganador para siempre!". Es la primera vez que lo muestra y lo ha hecho para que sus seguidores sepan que, de todo lo que se podía llevar, su novio escogió tener presente a la familia que han formado juntos.

"Solo le dejan llevarse un objeto personal a la isla y él se llevó este cojín con fotos de los gatitos y nuestras para que lo abrace cuando lo necesite", ha comentado la amiga de Rocío Osorno junto a la foto en la que muestra el cojín que diseñó y le regaló a su novio antes de que empezase su aventura en 'Supervivientes All Stars'.