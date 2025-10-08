Ana Carrillo 08 OCT 2025 - 16:56h.

Anita Williams ha compartido un vídeo con Makoke, mostrando cómo su reacción a la boda de su exnovio, Tony Spina

Marta Peñate explota en 'Supervivientes All Stars 2025' al escuchar el mensaje de Oriana Marzorli momentos antes de su boda: "Da mucha pena"

Marta Peñate y Tony Spina se han dado el 'sí, quiero' en los Cayos Cochinos en una boda que ha estallado llena de lágrimas y en la que han predominado los discursos emotivos y los buenos deseos para los novios, que han recibido la felicitación de una de las exnovias del extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Makoke, presente en el plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'.

Desde plató, la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros le dedicó unas bonitas palabras a la feliz pareja, consiguiendo emocionar a la canaria, con la que ahora tiene una buena relación tras haber estado una etapa distanciadas tras su paso por '¡Vaya vacaciones!', reality en el que se enfrentaron varias veces y que provocó que su relación dejase de ser cordial.

"Marta, me alegro de poder darte este pequeño consejo. Me encanta que cojas mi consejo con cariño, y te hablo desde el cariño y eso me alegra y reconforta porque hemos pasado por momentos que no han sido buenos, pero ya no es así. Quiero que disfrutes cada segundo de este momento porque es tu día y lo has querido compartir con todos nosotros en tu playa, en la que fuiste ganadora el año pasado. Te llevas un tío de p**** madre, que te casas con un pedazo de hombre y que seáis muy felices", le dijo Makoke a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Más tarde, en redes sociales, Anita Williams mostró que la felicidad de Makoke era totalmente real al mostrar que la colaboradora estaba encantada tras la boda y se lanzó a bailar con ella en plató en una de las pausas publicitarias.

Las dos aparecen sonrientes, riéndose mucho por imitar a una pareja bailando el vals nupcial. En sus stories de Instagram, Makoke se mostró feliz por estar presente en plató durante la celebración de la boda de su exnovio, demostrando que su relación actual es muy buena y que solo se tienen cariño por lo que vivieron juntos.