El comportamiento de Noa tras la gala del lunes lleva al equipo de 'Uno de GH20' a tomar una importante decisión

Amparo pide disculpas a Noa tras una confusión en la casita de 'Uno de GH20': "Me he quedado planchada al escucharte"

Nagore Robles saluda a Noa, quien esperaba "sola" en la casita mientras que sus compañeros acudían a la gala de 'Uno de GH20' que se retransmite a través de Mediaset Infinity, para pedirle que reaccione a unas imágenes suyas.

Tras la gala del lunes, donde la directora del casting Teresa Colomina y los colaboradores fueron muy críticos analizando la evolución de los candidatos, lo que no sentó especialmente bien a Noa. Su comportamiento al volver a la casita ha hecho a la organización que tome una importante decisión que dará un importante cambio a la determinante votación de la noche del miércoles.

Así ha reaccionado Noa a sus imágenes

Cuando la presentadora le pregunta qué le parecen sus imágenes, su respuesta es: "Que me enfadé". "¿A eso le llamas enfadarse?", pregunta Nagore Robles. La aspirante asegura que ha pedido perdón en varias ocasiones por "insultarle físicamente", refiriéndose al colaborador Miguel Frigenti: "He dicho barbaridades porque me dio mucha rabia que cogiera, me fuera a decir una cosa, luego retomara sin venir a cuento con maldad y viniera a por mí a decirme falsa. Como no se lo dije en el programa, me llené de odio y me vine aquí toda rabiosa".

La presentadora señala que son conscientes de que no es fácil enfrentarse a críticas, ni escuchar valoraciones que pueden doler. "Puedes estar en desacuerdo, por supuestísimo, pero nunca insultar, ni faltar el respeto y eso lo has hecho", afirma Nagore Robles. Y, aunque Noa asegura que él le faltó primero el respeto por haberle denominado "falsa", lo cierto es que Teresa Colomina tiene que comunicarle una decisión importante.

Teresa Colomina comunica la importante decisión a Noa

La directora de casting, quien escuchaba atentamente desde plató las palabras de la aspirante, le comunica: "Noa, estamos en un proceso de casting y obviamente con el comportamiento que estamos viendo, porque sabes que os observamos y vemos todo... Obviamente nunca pasarías a la casa de 'Gran Hermano', por lo tanto estás fuera del proceso de casting. Muchas gracias". Su respuesta es concisa: "Igualmente Teresa, gracias por todo".