La convivencia en la casita no es solo contenido televisivo: forma parte del proceso real de selección para entrar en 'Gran Hermano 20'

La directora de casting de ‘Gran Hermano’ analiza el comportamiento de los aspirantes en la casita y nos cuenta en exclusiva qué se está valorando en esta fase del proceso, ¡dale play!

En plena vorágine de 'Uno de GH20', Teresa Colomina nos atiende en exclusiva para dejar claro algo que no se ve del todo en pantalla: lo que sucede en la casita no es un reality, sino una prueba crítica dentro del proceso de selección. Y hay perfiles que, para ella, no están a la altura.

La directora de casting de 'Gran Hermano' nos cuenta sin rodeos cómo se vive desde dentro esta fase del programa y lo que realmente están evaluando en los aspirantes. Lo hace con la claridad de quien lleva años detectando perfiles con potencial… y de quien sabe cuándo alguien está desaprovechando su oportunidad. "Esto es un casting en directo. Algunos me están sorprendiendo para bien, pero otros… para regular", nos cuenta la directora en exclusiva.

El público puede pensar que ya están viendo a los futuros concursantes, pero según nos revela Teresa, esta es solo una fase más del casting, aunque mucho más intensa y reveladora que una prueba convencional. "Les estamos observando en una realidad, pero no es aún 'Gran Hermano'. Es una forma distinta de verlos… y también de que ellos se comporten diferente", explica.

Una prueba de fuego (y de verdad)

Colomina insiste: el objetivo es verlos tal y como son, sin personajes, sin estrategias forzadas, sin máscaras. Porque aunque este experimento se emita en televisión, lo que el equipo analiza va mucho más allá del contenido: "Aquí no tenemos ganadores de boyas. Aquí se detecta todo. El personaje no se sostiene 24/7".

Asegura que el grupo es tan importante como el individuo. Por eso, un perfil carismático que no se integre o que reste al conjunto, queda fuera automáticamente del radar del equipo. “Aunque alguien tenga mucho carisma, si no suma al grupo, no tiene cabida”, nos dice.

Carisma, iniciativa y autenticidad: las claves que busca el equipo

En exclusiva, Teresa nos adelanta algunos de los valores más importantes que están pesando en esta fase del casting: la actitud, la naturalidad, la capacidad de iniciativa y la conexión real con los demás. Y lanza una advertencia directa a cámara: "Tienen que ir al 100%. No hay tiempo. Si no lo das ahora, no lo vas a dar luego".

En ese sentido, destaca que algunos perfiles todavía no han entendido que esta es su única oportunidad para demostrar que merecen una plaza en la casa más famosa de la televisión. Y aunque no da nombres, sí nos deja entrever que algunos que partían como favoritos dentro del equipo no están cumpliendo con las expectativas.

¿Qué tipo de concursantes busca el equipo realmente? ¿Qué se valora más allá de lo que vemos en pantalla? Teresa Colomina responde en exclusiva, dale play.

