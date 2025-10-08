Logo de telecincotelecinco
Logo de Uno de GH20Uno de GH20
Uno de GH20

Nagore Robles acepta ‘el reto’ y entra hoy a las 15:30 horas en la Casita de ‘Uno de GH20’

Nagore Robles
Nagore Robles en una imagen de sus redes socialesMediaset Infinity
Compartir

Tan solo unas horas antes de que vivamos en directo la Gala 4 de ‘Uno de GH20’, Nagore Robles se pasará por la Casita para visitar a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y conocer la vida en el casting en primera persona.

Nagore Robles, la presentadora de ‘Uno de GH20’, ha aceptado ‘el reto’ de entrar en la Casita para vivir junto a los aspirantes a concursantes el casting en primera persona y contarnos cómo lo están viviendo.

PUEDE INTERESARTE

Los aspirantes no se imaginan absolutamente nada y su llegada a la casa será toda una sorpresa ante la que no sabemos cómo reaccionarán. Recordemos que todo lo sucedido en la Gala 3 dejó los ánimos muy revolucionados entre los aspirantes a concursantes oficiales de ‘Gran Hermano 20’.

PUEDE INTERESARTE

No te pierdas ni un segundo de la vida en directo de ‘Uno de GH20’ en Mediaset Infinity y prepárate para vivir en directo la entrada de Nagore Robles a las 15:30 horas.

PUEDE INTERESARTE

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity:

Temas