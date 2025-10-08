La presentadora sorprenderá a los aspirantes a concursantes con una visita insólita en la historia de ‘Gran Hermano’

Tan solo unas horas antes de que vivamos en directo la Gala 4 de ‘Uno de GH20’, Nagore Robles se pasará por la Casita para visitar a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ y conocer la vida en el casting en primera persona.

Nagore Robles, la presentadora de ‘Uno de GH20’, ha aceptado ‘el reto’ de entrar en la Casita para vivir junto a los aspirantes a concursantes el casting en primera persona y contarnos cómo lo están viviendo.

Los aspirantes no se imaginan absolutamente nada y su llegada a la casa será toda una sorpresa ante la que no sabemos cómo reaccionarán. Recordemos que todo lo sucedido en la Gala 3 dejó los ánimos muy revolucionados entre los aspirantes a concursantes oficiales de ‘Gran Hermano 20’.

No te pierdas ni un segundo de la vida en directo de ‘Uno de GH20’ en Mediaset Infinity y prepárate para vivir en directo la entrada de Nagore Robles a las 15:30 horas.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: