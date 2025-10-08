Sergio Ojer sobre la convivencia de 'Uno de GH20': "Estoy viendo estrategia"

Los colaboradores analizaron el arranque de la convivencia y dejaron entrever estrategias, aburrimiento y alguna que otra trama forzada

Además, Maica Benedicto hace balance de su paso por la casita de 'Uno de GH20' y opina sobre Cristian: "Estuvo muy pendiente"

Compartir







La convivencia en ‘Uno de GH20’ apenas comienza y ya genera opiniones divididas entre los colaboradores del nuevo reality de Mediaset Infinity. El formato, presentado por Nagore Robles, abre las puertas al público para conocer la última etapa del casting de ‘GH’ y permite que la audiencia elija al ganador, quien conseguirá un codiciado lugar en la casa de ‘Gran Hermano 20’.

En esta primera semana, las opiniones fueron tan variadas como los perfiles de los aspirantes. Sergio Ojer, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Óscar Landa compartieron con esta web cómo ven la convivencia dentro de 'La Casita', donde los aspirantes comenzaron a mostrar sus cartas. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo!

De la estrategia a la retarguardia

Las opiniones encontradas de los colaboradores reflejan la complejidad de analizar una convivencia que recién arranca. Mientras algunos detectan movimientos calculados, otros esperan que la tensión y las emociones verdaderas aparezcan conforme avancen los días. Lo que está claro es que el debate sobre quién merece entrar en ‘Gran Hermano 20’ apenas comienza.

Sergio Ojer se mostró convencido de que las mentes estrategas marcan el ritmo de la casa: “Estoy viendo estrategia, creo que todos están en la retaguardia”, aseguró el colaborador, sugiriendo que los aspirantes juegan con cautela en esta fase inicial.

Sin embargo, Maica Benedicto ofreció una visión completamente diferente. La colaboradora no ocultó su decepción con lo que está viendo: “La estoy viendo aburrida”, declaró sin rodeos, evidenciando que las dinámicas dentro de la casa todavía no terminan de despegar.

Por su parte, Óscar Landa coincidió en que algo no funciona del todo bien en la convivencia. El colaborador cuestionó la naturalidad de algunas interacciones: “Veo alguna trama un poco forzada”, comentó, poniendo el foco en comportamientos que parecen diseñados más para las cámaras que para una convivencia auténtica.

Uno de los momentos más intrigantes llegó cuando Miguel Frigenti comenzó a señalar a una aspirante específica: “Creo que la mayor estratega es…”, ¡Dale play al vídeo para descubrir las declaraciones completas del colaborador!

Los colaboradores de 'Uno de GH20' lanzan su mensaje a los aspirantes: "Aquí no se viene a pasar desapercibido"

¿Qué le pedimos nosotros —como espectadores— a un concursante de ‘Gran Hermano’? ¿Qué debe tener para engancharnos desde el primer minuto? En esta nueva etapa del formato, donde el casting se juega también en las redes sociales y la conexión con el público empieza mucho antes de cruzar la puerta de la casa, la autenticidad, el juego y la capacidad de emocionar parecen más determinantes que nunca. ¡Dale play al vídeo para escuchar la opinión de los colaboradores!