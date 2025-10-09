El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







09 OCT 2025 - 08:40h.

Subirse al carro en marcha tiene sus inconvenientes, uno de ellos que en estos primeros días de Uno de GH 20 se haya marchado de forma voluntaria una concursante y otra haya sido apartada por la organización, en este caso de forma merecida. Menos mal que esto último sucedió anoche mismo, así tengo material fresco para comentar. Noa es la única responsable de haber sido expulsada del proceso de casting. De principio a fin, su reacción tras la gala del lunes, que siguió con idéntico tono el martes, resulta completamente intolerable.

Es intolerable que llame enano a Miguel Frigenti y saque el dedo mirando a cámara. También sus palabras despectivas al equipo del programa. Ni habiendo motivos se puede consentir esa actitud, pero menos cuando todo lo que pudo escuchar en esa gala es que advirtieran sobre ella a Jana. Noa le regalaba los oídos a Jana y en cuanto esta se ausentaba le hacía unos buenos trajes. Con la labor de corte y confección que ha tenido Noa en estos diez días se puede llenar el departamento de moda mujer de unos grandes almacenes. Está bien expulsada, por tanto.

Noa era una buena candidata

El caso es que Noa era una mujer espontánea y natural, perfecta candidata a formar parte de la nómina de concursantes de GH 20, edición que está al caer. Ya hablaremos pronto de esta icónica edición. Por el momento basta decir que es la número 20 y los números redondos nos encantan. Además, comenzará cuando todavía estemos celebrando el 25 aniversario del programa, y ese es otro número no menos redondo. Por si fuera poco, el programa estrenará casa (deseando estoy ver el prometido especial sobre la construcción de la nueva casa) y parece claro que sus concursantes pasarán las Navidades encerrados, algo que no sucede desde Gran Hermano 11. El hype lo lleva puesto, no necesita nada más. Ni siquiera esta genial idea de que los amantes del formato seamos testigos de la fase final de casting, de la que saldrá uno de los concursantes de GH 20. De entre quienes han pasado por la casita en esta primera semana de Uno de GH 20, ya sabemos que no será Noa la elegida. Tampoco Enrique, el primero en abandonar el proceso por el voto de la audiencia. Ni Anthony, el francés que dejó la aventura anoche, también por decisión de la soberana.

La audiencia es soberana, no seré yo quien lo discuta, pero también está demostrando estar más allá que pacá. Lo digo porque deja en la estacada de Enrique y al tiempo convierte a Cristian en el primero que llegará fijo hasta el final del proceso. De momento solamente él se sienta en el sofá de los ocho elegidos para la gloria. Digamos que Enrique y Cristian tienen perfiles semejantes. La gran diferencia entre ambos es que Cristian se equivocó muchas más veces, lo cual igual le ha valido para asegurar su permanencia. Tener un muñeco de pim, pam, pum (nada que ver con la política vasca) se me antoja necesario. Y creo que hay pocas personas tan hateables como Cristian, no solo en la casita del programa.

Hemos perdido a cuatro de los candidatos. Dos eliminados por la audiencia, otra por la organización y un abandono voluntario. Marta no superó la angustia que le produjo el encierro junto a sus compañeros y se marchó cuando no llevaba ni un día completo ahí dentro. Prefiero pensar que esta candidata efímera pueda ser posiblemente alérgica a las camas claustrofóbicas; las cocinas en las cuales la nevera abre para el lado que no toca y las flores artificiales, ya sean sintéticas, de tela o preservadas. Lo de las camas tiene tela. En Japón te construyen medio rascacielos en el tiempo que alguno de los candidatos monta su cama. Y la otra mitad en lo que la vuelve a guardar.

Repaso en corto al personal

La urgencia que impone un formato corto, como este, especialmente cuando uno empieza con retraso a analizarlo públicamente, no me va a permitir hacer mi tradicional lista de primeras impresiones. No obstante, diré que Noa se definió como “chonista” y terminó resultando ser una maleducada que ni siquiera supo aprovechar la oportunidad de disculparse asumiendo sus errores. El feriante Cristian es más truhan que señor, me parece a mí. Joon es español de padres coreanos y todavía no se ha enterado de dónde está ni de lo que está haciendo allí. A Jose (lo pronuncian sin acento) le definió Frigenti como “bichillo gracioso” y estoy con él, solo que a mí me hace menos gracia que a él. Nora, el bombón africano, entró en la segunda gala y sigue teniendo prisa por hacer que hablemos de ella. Amparo no sé si ha tirado la fruta o se ha fumado algo, pero merece estar ahí como el que más.

Los dos últimos en entrar son Daniela y Daniel, lo cual parece de broma. A los diez minutos ya se estaban frotando las manos pensando en formar carpeta. Sobre esto voy a decir algo y no lo volveré a repetir: esto no es Gran Hermano. Es el final del proceso de casting de GH 20. Son cosas diferentes a pesar de las evidentes coincidencias. La falsa carpeta es aquí menos recomendable todavía. Jose y Anthony también tontearon con esto y anoche a este último le hacía la audiencia abandonar el proceso. Ni con esas aprenderán. Por cierto, me he saltado a los que ya no están. También a los que estuvieron en plató el primer día y no llegaron a entrar en la casita (David, Ruth y Enrique). Y a Jana. De manera consciente, por supuesto.

A Jana le están haciendo el proceso de casting sus rivales. Al menos algunos de los otros candidatos y de maneras diferentes. Comenzó Cristian. La primera mañana entrenaba con Jana en el jardín y pasaban juntos buena parte del día. ¿Hubo tonteo? Pienso que sí, aunque algunos chicos (y chicas) tontean por defecto, todo el santo día, a cualquier hora. Lo que chirrió llamativamente es que Cristian señalase a Jana como su candidata para abandonar el proceso. Nadie lo entendió y él se dedicó a explicarlo de una forma distinta cada vez. Es de esos que dicen lo que el otro quiere escuchar, pero a veces se equivoca. Con Jana ha ido de error en error.

Tres maneras de decir que no te lo quiero decir

Tras el incidente que refiero entre Cristian y Jana se abrió la veda contra esta candidata, a la que surgieron enemigos por doquier. El martes votaron en la casa por el favorito a irse y ganó Jana, a la que todavía dijeron que no se motivase tanto porque había ganado por los pelos. No sé cómo interpretarlo, en realidad. Sin embargo, anoche en la cuarta gala al menos Joon y Jose prefirieron que se fuera Anthony, y eso a pesar de la cucharita que llevan días haciendo el francés y José. Ambos durmieron juntos la última noche, sin resultados aparentes. Jana tiene pinta de ser como esos concursantes a los que marginan y tratan no tan bien, para luego acusarles de estar aprovechando la situación en su beneficio.

Pero el episodio más significativo viene tras la decisión de Cristian sobre quien se quedaría sin maletas. Anoche les fueron entregadas finalmente a Joon y Jana, los dos castigados por el feriante. Tenía que dar dos nombres, por lo que se hubiera podido crear dos enemigos en cualquier caso. Lo curioso fue que fuera dando explicaciones distintas a su decisión según pasaba el tiempo. Al menos tres explicaciones diferentes de manera consecutiva y en un plazo no mayor a una hora. Veamos. Primero dijo que eligió a Jana porque la había visto vengativa durante la gala y así le bajaba los humitos, o algo parecido. Luego explicó que había dicho esos dos nombres de manera totalmente aleatoria. Hablando algo después con Jana acudía a la opción del descarte. Tres maneras de decir que no lo quiere decir, en realidad.

Me extrañaría que Jana no terminase siendo vista como una víctima en este proceso de casting. Creo que algunos lo estamos viendo ya, con lo que tiene de bueno para ella. Si todo sigue igual, no va a hacer falta que Jana haga nada. Ya se lo están haciendo algunos de sus compañeros de casting. Si a eso le añadimos que lleva un drama personal serigrafiado en su rostro (ya ha hablado en la casita de sus problemas alimenticios, afortunadamente superados) tenemos a una candidata firma a sentarse en el sofá de los ocho. Por lo menos.

Moleskine del gato

Uno de los atractivos de este innovador formato es observar a unos creyendo que el ganador tiene ventaja respecto a los demás concursantes de GH 20, mientras otros opinarán justo lo contrario, que comenzará con cierto estigma. Me motiva mucho comprobar si yo mismo opino una cosa o la otra, porque de momento no lo tengo nada claro.

Otro atractivo es que vayan entrando invitados que permanecen unas horas en la casita. Esto ha sido ensayado en ocasiones anteriores y anima mucho el panorama. Incluso si la invitada es Maica Benedicto. El otro día estaba haciendo la lista de invitados para el sexto cumpleaños de mi hijo y sin darme cuenta puse el nombre de Maica. Ella es el perejil de todas las salsas, la lejía imprescindible en cualquier armario escobero.

Y dos últimos apuntes, que no quiero aburrir mucho el primer día (ni posteriores). Nagore Robles está espléndida como presentadora, además de que ya no me tiene bloqueado en X, la red social antes conocida como Twitter. Lo otro es que estaré comentando Uno de GH 20 todos los martes y jueves, días postgala. Obviamente, hablaré de lo visto en la gala y en los directos de esos días, como he hecho hoy mismo. Ojalá contar con vosotros y vuestro fiel aliento, que tanto bien me ha hecho en las más de dos décadas que llevo haciendo esto. Pasaré lista. Bueno, no, pero te espero.