Joon no se calla y les explica a todos sus compañeros lo que le molesta de la convivencia

Joon y Amparo se enzarzan en una acalorada discusión: “¡Eres una mentirosa!”

Después de unas semanas en la casita de 'Uno de GH20' la convivencia empieza a hacer mella entre los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20'. Todos son muy distintos y tienen maneras muy diferentes de hacer las cosas, algo que le molesta mucho a Joon.

El concursante no lo ha dudado a la hora de sentar a todos sus compañeros a la mesa y explicarles todo lo que le molesta de la convivencia con ellos, en especial, el tema de las tareas domésticas: ''Las tareas de casa, principalmente son Cristian, Amparo y Nora cocina. Si ellos una vez terminan, nos pueden ayudar a lo que sea, de acuerdo, pero principalmente ellos cocinan''.

''Vamos a limpiar, por favor, los pequeños detalles porque está lleno de polvo todo. Entonces podemos quitar eso y luego cuando terminemos, muy importante, dejar la escoba y el recogedor donde estaba y luego el fregadero ya tirar el agua y dejarlo limpio, ¿de acuerdo?'', les pide Joon a sus compañeros, visiblemente molesto.

El aspirante a concursante continúa explicando a fondo qué tiene que hacer cada uno: ''Cuando terminemos ya podemos ayudar, primero vamos a hacer nuestro trabajo y luego una vez, cuando terminemos, podemos ayudar. Esto es una convivencia, ya todos somos adultos mayores de edad, no puedo estar diciendo 'chicos, me hacéis esto''.

Además, pide que tengan cuidado: ''Cuando utilicemos agua caliente, dejadla enfriar, ¿vale? Es muy importante porque es que nos podemos hacer daño. El botiquín de emergencia lo tenemos en las maletas de Cristian ¿de acuerdo?''. Y les pide que si no quieren hacer algo, se lo digan: ''Yo no tengo problema en hacer todo, es decir, a mí me dicen 'Joon no quiero hacer esto, no tengo ganas', a mí no me importa limpiar, pero lo que a mí me cuesta es obligarles''.

Tras sus palabras, todos sus compañeros han estado de acuerdo con el discurso de Joon y han prometido tomárselo más en serio y llevar a cabo toda la limpieza de la casita para que no haya ningún problema más y que ninguno vuelva a sentirse incómodo al respecto.

