El superviviente, en el blanco de todas las críticas, quiso aclarar la situación con Carlos, reconociendo que se había equivocado en su forma de actuar

La convivencia en los Cayos Cochinos vuelve a ponerse al rojo vivo. Iván González se ha convertido en el protagonista absoluto, y no precisamente por su buen juego, después de su inesperada nominación a Carlos Alba, un movimiento que ha desatado una auténtica tormenta dentro de ‘Supervivientes All Stars’.

Carlos y Miri, muy críticos con Iván

Nada más conocerse la nominación, Carlos confesaba sentirse traicionado y decepcionado por el que consideraba uno de sus grandes apoyos dentro de la isla. “Me ha dolido, no me lo esperaba de él”, reconocía el cocinero visiblemente afectado.

Por su parte, Miri Pérez-Cabrero no se mordía la lengua y cargaba con dureza contra su compañero: “Va diciendo una cosa a cada uno para salvarse él. Eso no es estrategia, es jugar con las cabezas de todos”.

Ambos coincidían en que Iván había perdido la confianza del grupo por “ir de frente con todos y no con ninguno”.

Iván y Carlos liman asperezas en la playa

Horas más tarde, y antes de la expulsión, Iván quiso aclarar la situación con Carlos, reconociendo que se había equivocado en su forma de actuar.

“No te voy a pedir disculpas por nominarte, pero sí por cómo lo he hecho”, admitía el influencer. “Me dejé llevar por malas decisiones y me arrepiento. Si pudiera volver atrás, no lo haría igual”.

Carlos, más calmado, aceptó la explicación: “Me extrañó mucho, porque tenemos buen trato… pero entiendo que es un juego. Si tengo que salir, saldré peleando”.

Nuevo enfrentamiento con Gloria Camila

Pero la tregua duró poco. El cambio de Iván de zona para dormir, una decisión que nadie esperaba, reabrió viejas tensiones, especialmente con Gloria Camila, una de sus aliadas más cercanas.

El madrileño le reprochó no haberse sentido apoyado por ella en los últimos días: “Una amiga de verdad me habría respaldado. Creo que esta es mi hora de independencia”, soltó con tono dolido.

Gloria, sorprendida, respondía con firmeza: “No te he machacado, solo te he dado mi opinión”. La discusión fue subiendo de tono, hasta que Iván, visiblemente molesto, zanjó el tema con un contundente: “A partir de ahora voy a hacer lo que me salga de las pelotas. Y al que no le guste, ya está.”