Miri Pérez-Cabrero sorprende con su decisión como líder en 'Supervivientes All Stars' y conforma una nueva lista de nominados: "Nunca había ocurrido"
Unas nuevas nominaciones han tenido lugar tras una nueva expulsión definitiva y una gala llena de confesiones: te contamos cómo ha sido todo
La pregunta de Noel Bayarri a Iván González que ha provocado una gran bronca en 'Supervivientes All Stars': "¿Vas a dormir con tu exnovia Gloria Camila?"
Las nominaciones de la última gala de 'Supervivientes All Stars' han estado sin duda marcadas tras la victoria de Miri Pérez-Cabrero en la última prueba de líder, el último juego que ha tenido lugar en una noche donde los concursantes también han disputado una difícil prueba de recompensa. Una Miri Pérez-Cabrero que se ha salvado frente a Alejandro Albalá de la expulsión definitiva y que ha pasado de estar en la palestra a tomar una decisión clave, conformando una nueva lista de nominados semanal.
Así han sido las nominaciones:
Gloria Camila: voy a nominar a Noel porque pasa de sus comentarios a hacer daño. Creo que es un provocador y no me gusta cómo me está tratando ni las cosas que me dice. Además, no hace absolutamente nada.
Adara Molinero: voy a nominar Carlos Alba, porque no tengo relación con él. Lo tengo claro.
Noel Bayarri: todo el mundo tiene que pasar revisión de público. Me llevo bien con él, pero me dolió que el otro día me dejara fuera de la barbacoa. Nomino a Rubén Torres, creo que tiene que estar en la palestra.
Rubén Torres: nomino por descarte a Carlos Alba. Me sabe mal, pero es con la persona que menos afinidad he tenido esta semana.
Jessica Bueno: nomino a Noel.
Iván González: voy a nominar a Carlos Alba, por descarte y porque las chicas vienen de estar nominadas.
Tony Spina: nomino a Noel, me parece el más vago de todos. Está todo el día tumbado. Cuando lo cambiaron de grupo supuestamente me llevaba bien con él y escuché vídeos suyos en la palapa hablando mal de mí. Y en la última semana ha tenido comentarios genéricos que han ido en contra de mi persona, que no me han gustado nada.
Carlos Alba: voy a nominar a Rubén Torres, porque nunca ha salido nominado y el tío es un titán... a los titanes hay que quitárselos de en medio.
La decisión de Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All Stars'
Tras conocer los nombres, llegaba el turno de Miri Pérez-Cabrero y su nominación directa como líder: "Voy a seguir un poco en la línea. Quedamos cuatro mujeres en este concurso y, por mucho que tenga mis discusiones con ellas, no las quiero tocar. Así que voy a meter a Tony Spina, que es con el que más discusiones he tenido en general. Le deseo mucha suerte".
Tras esta nominación, el novio de Marta Peñate lo ha asimilado de la mejor forma posible: "Miri propone y el público dispone. Espero que me salvéis porque me quiero quedar mucho más tiempo aquí".
Los nominados de esta semana:
Por lo tanto, los nominados de esta semana son Carlos Alba, Noel Bayarri, Rubén Torres y Tony Spina. ¡No te olvides de salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity!