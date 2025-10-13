Supervivientes Madrid, 13 OCT 2025 - 23:03h.

El ya exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no ha dado crédito cuando ha visto su cambio físico

Alejandro Albalá, al igual que ya lo han hecho los otros exconcursantes como Sonia Monroy, se ha visto por primera vez en el espejo tras su paso por 'Supervivientes All Stars 2025'. El televisivo se ha quedado sin palabras cuando havisto su barba crecida y su cambio físico.

"Qué barbón", decía sin palabras Albalá cuando se veía en el espejo tras cinco semanas en los Cayos Cochinos. "Qué delgado", apostillaba. El ya exconcursante del 'reality' de Telecinco está convencido de que a partir de ahora va a "engordar". "Parece que vengo a disfrutar y vaya desastre... los brazos, los hombros...", agregaba.

Alejandro Albalá asegura que la parte que más le ha sorprendido de su físico ha sido su "abdomen". En 'Supervivientes All Stars 2025', los aventureros se enfrentan a todo tipo de retos e imprevistos que les generan un fuerte cambio en sus vidas. "¡Es una locura!", concluía Albalá sobre su nueva imagen.

"La mejor ducha de mi vida"

Alejandro Albalá también disfrutaba de uno de los grandes placeres que se dan todos los aventureros una vez salen del 'reality': la primera ducha con agua caliente y gel. El televisivo la definía como "la mejor ducha" de su "vida". "El agua caliente es increíble", apostillaba.

Luego, como podemos ver en unas imágenes, se daba un primer gran manjar donde decía quién era el concursante con el que compartiría la comida. "Con Carlos, que ha comido muy poco y le quiero mucho. Con Noel, con Miri, que la sentaría a mi lado", aclaraba. Eso sí, hay un concursante con el que tendría muy claro que no compartiría la comida. "Con Torres no, que no me invitó a la barbacoa", aseguraba.