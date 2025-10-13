Logo de telecincotelecinco
El épico duelo entre Rubén Torres y Miri por el collar de líder de Supervivientes All Stars en medio de un temporal en Honduras: "Qué barbaridad"

Así ha sido el duelo en el juego de líder entre Miri y Rubén Torres.Telecinco.es
Los concursantes se enfrentaban a un nuevo juego de líder, tras la expulsión por sorpresa durante el 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras, 'La caída de Ícaro', donde todos iban a tener que agarrarse al tronco horizontal, colgados y manteniéndose el mayor tiempo posible, con diferentes cambios de posición.

La reacción de los supervivientes a la expulsión sorpresa: "No me lo esperaba para nada"
Un juego de líder que, además de su dificultad, tenía añadido el temporal en Honduras, lo que explicaba Laura Madrueño: "Hoy hace frío en Los Cayos y está diluviando. Resbala más, están incómodos, hace viento... el tiempo no acompaña".

Todos lo intentaban con todas sus fuerzas, ante la importancia de conseguir el collar de líder. Y, después de un gran esfuerzo y pasados los 13 minutos cuando ya solo se podían sostener con las piernas, Iván González caía al agua y se quedaba un duelo entre Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres.

La reacción de Sandra Barneda y Laura Madrueño al duelo entre Miri y Torres

Los segundos iban pasando con ambos concursantes agarrándose con todas sus fuerzas, lo que comentaban tanto Sandra Barneda: "Increíble, es apasionante verles, qué barbaridad". Como Laura Madrueño: "Nos vamos a quedar sin programa y aquí seguimos colgados del palo, espectacular verles jugar, qué locura, no podemos dejar de mirar, máximo emoción en la playa de juegos".

Pero pasados los 15 minutos colgados a esta estructura en el mar, Miri caía al agua y Rubén Torres conseguía el collar de líder, el que se mostraba completamente feliz de este duelo: "Me encanta competir con gente así, lo disfruto hasta el final". El que dedicaba este collar y Miri también quería decir unas palabras.

