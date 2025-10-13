Pedro Jiménez 13 OCT 2025 - 02:43h.

Rubén Torres, como nuevo líder de la playa, ha tomado una importante decisión: así queda la nueva lista de nominados semanal

Iván González y Gloria Camila sentencian su relación de amistad en 'Supervivientes All Stars' tras una fuerte bronca: "Me siento traicionada"

Compartir







Las nominaciones sorpresa de 'Supervivientes All Stars' de este domingo se las prometía y fuerte. Y no han defraudado. Además de ser "decisivas", han puesto el colofón final a una expulsión sorpresa que ha provocado desconcierto total entre los concursantes. Además, tras los tres nominados de grupo, Rubén Torres como nuevo líder de 'Playa Leyenda' tras ganar un épico duelo ante Miri Pérez-Cabrero ha tomado una decisión debido a un "reto" que se dio hace escasos días entre dos concursantes en la playa.

Las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno: sintiéndolo mucho, porque no me esperaba hacer esto en todo el concurso, nomino por primera vez en 38 días a Iván González. Estoy decepcionada y traicionada por él, que lo ha hecho muchísimas veces conmigo y he sido tan tonta de seguir siendo su amiga y seguir confiando en él. Y siempre estoy en su punto de mira.

Adara Molinero: nomino a Miri porque sigo teniendo movidas gordísimas con ella. Ojalá se solucionara. Tendría que aflojar un poco. O a lo mejor tenemos que aflojar las dos. Yo tampoco me voy a lavar las manos.

Gloria Camila: nomino a Iván, sintiéndolo mucho. Él me retó a estar nominados los dos, para ver quién se salvaba. Y por todo el juego que ha hecho.

Tony Spina: nomino a Miri. Me parece súper impostada. Es como la vieja del visillo, siempre escuchando detrás de las palmeras y metiéndose en todo cuando no la llaman. No me parece nada natural y una actriz barata de pacotilla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Carlos Alba: voy a nominar a Adara porque se queja mucho, aunque la estoy conociendo y sé que es una buena tía.

Iván González: voy a ser consecuente y nomino a Gloria Camila. Creo que está manipulando la situación. No me está gustando... me he abierto con ella y me he llevado una desilusión.

Miri Pérez-Cabrero: voy a nominar a Iván. No es que crea que lo haya hecho mal, creo que todos nos podemos equivocar. Pero muchas veces hay que bajar la cabeza y pedir perdón. Y en este caso no ha acabado de aceptar lo que había hecho. Esta es mi decisión.

"Es una puñalada"

Tras conocer los nombres de los nominados de grupo, Rubén Torres, como nuevo líder de '^Playa Leyenda', ha indicado a quién va dirigida su nominación directa no sin antes avisar que es consciente de que es "una puñalada de Judas": "Lo sé, lo asumo. Pero escuché el otro día en la playa algo de que se picaron, diciendo 'A ver quién sale de entre tú y yo a la palestra', así que Gloria Camila, lo siento".

Y es que efectivamente, como bien han contado a raíz de esto, Gloria Camila, junto a Iván, mantuvieron un "pique" en la playa sobre quedar nominados algún día y ver quién salía de los dos que ha sido el causante de que Rubén Torres se decantase por la que faltaba de los dos para que ese pique se hiciera realidad.

"Al resto no les voy a votar. Gloria Camila es la única persona que no he votado", ha añadido Rubén Torres. "Nominación fuerte", ha sido la reacción de Iván al escuchar a Rubén Torres, mientras que Gloria Camila ha confesado que se esperaba la nominación. "Sabía que podía pasar. Pensaba de hecho que Iván me iba a nominar, además de que me retó. Daba por hecho que me iban a nominar", ha concluido la hija de José Ortega Cano.

Los nominados de esta semana

Como consecuencia, los nominados de esta semana son Iván González, Miri Pérez-Cabrero, Adara Molinero y Gloria Camila. ¡Ya puedes votar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity!