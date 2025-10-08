Laura Ceballo 08 OCT 2025 - 16:36h.

Acompañamos a la presentadora del reality de Mediaset Infinity en su entrada a la casita

Nagore Robles aconseja a los aspirantes de 'Uno de GH20' nada más entrar en la Casita: "Yo también soy muy complicada en la convivencia"

La tarde de este miércoles, Nagore Robles, presentadora de 'Uno de GH20', ha entrado por sorpresa en la casita del programa para pasar un rato con todos los aspirantes a convertirse en concrusantes de 'Gran Hermano 20'. Antes de que dejar alucinados a todos ellos con su llegada, que no esperaban en absoluto, Nagore ha compartido con nosotros los momentos previos a su entrada.

"Voy a entrar en la casa de 'Uno de GH20' y ellos no tienen ni idea. Me lo voy a pasar pipa, ya te lo digo. Y les voy a dejar ya de paso algo muy dulce", ha comenzado. Y es que, la presentadora ha asegurado tener "muchas ganas" de entrar en la casita y compartir un rato con ellos: "En plató estás muy poco tiempo y, además, todas las personas que pasan por ahí dicen que una vez que salen ya piensan de forma distinta de ellos. Voy a ver si me cambian un poco la perspectiva. Lo dudo, pero… Nunca se sabe”.

Mientras la acompañábamos a la entrada de la casita, la presentadora del reality exclusivo de Mediaset Infinity nos ha contado qué es lo que les tenía preparado: “Yo que soy la dueña de la repostería y de la bollería fina, les voy a hacer cinco tartas para que se pongan… Porque me han dicho que están pasando hambre y voy a dejarles cinco tartitas que a mí me salieron en otro concurso de rechupete".

Nagore Robles, sobre los concursantes: "Les veo bajitos"

Además, nos ha confesado cómo ve a los concursantes después de las palabras de Teresa Colomina en la gala del pasado lunes: "Yo les veo bajitos. Hoy les veo un poco más animados porque hay gala, y entonces los días de gala es como que están más nerviosos, más activos, pero les he visto un poco bajos".

Eso sí, ella tiene claro que llega a la casa con un objetivo: ayudarles y darles los mejores consejos. "Porque claro, les hemos dicho que se activen, que den juego, etc., entonces ellos piensan que tienen que montar un pollo continuamente. No sé yo si lo entienden muy bien, así que voy a explicarles qué significa dar contenido".

Por último, y tan solo unos segundos antes de su entrada en la casita, Nagore ha mandado un último mensaje tirando del humor que le caracteriza: "Deseadme suerte, porque una sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale".

