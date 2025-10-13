Gloria es bienvenida con un juego donde, junto a José María Almoguera y María Sánchez, tendrán que adivinar en qué botella introducir las pastillas

José María Almoguera revela en su visita a la casa de 'Uno de GH20' su tatuaje con la inicial de María 'La Jerezana': "Me cambió la vida"

Compartir







Una nueva concursante llega a la casita de 'Uno de GH20'. Ella es Gloria, de 33 años, quien se enfrenta en la misma noche de su llegada a una dinámica de casting "muy efervescente", pero no lo hará sola. Le acompañaran para ello José María Almoguera y María 'La jerezana', quienes han disfrutado la tarde junto a los que serán los compañeros de Gloria.

Nagore Robles, quien tenía muchas ganas de que llegara este momento, les da instrucciones de lo que sucederá a continuación: "Gloria, atenta porque José y María están para ayudarte en algo y mojarse por ti. Pero antes, tienes que mojarte tú primero y apostar por uno de ellos: ¿Quién prefieres?". La nueva concursante elige a María 'La jerezana' y el juego empieza.

"Esto es como la ruleta rusa, pero peor. Frente vosotros tenéis una caja con cinco botellas, cuatro llenas de refresco y la otra de agua", indica la presentadora. Si la pareja de Almoguera consigue meter las pastillas en la botella de agua, Gloria conseguirá comida "para todos estos hambrientos", es decir, sus compañeros. Eso sí, tendrán que introducirlas con la boca, lo más cerca posible: "Aquí trampitas, no". "El éxito depende de vosotros y comer también", afirma Nagore Robles.

Sin embargo, el gozo en un pozo de la presentadora al ver cómo María 'La jerezana' consigue introducir a la primera el bloque de pastillas en la botella de agua: "Pero bueno, lo ha conseguido a la primera me cachis en la mar. Muy bien, lleváis un punto". José María Almoguera y Gloria no tienen tanta suerte, y el refresco les explota y la presentadora invita a la nueva concursante al plató.

Gloria, nueva concursante de 'Uno de GH20'

La nueva concursante responde desde la casita a las preguntas de los colaboradores, quienes han visto su presentación previamente. Sin embargo, todo se vuelve mucho más cercano cuando acude a plató una vez ha hecho su primera dinámica de casting.

Allí asegura que nunca ha estado delante de una cámara, pero cree que será natural dentro de la casita. En cuanto a sus compañeros, los ve a todos "maravillosos", a excepción de Cristián ya que no le gustaron ciertos comentarios: "Pienso que podemos chocar un poco". Si quieres conocer más detalles sobre esta nueva concursante, como cuál es el peor momento de su vida y el mejor, ¡no dudes en darle play!

'Uno de GH20', 24 horas en directo

No te olvides que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales en directo de Mediaset Infinity, de las que podrás disfrutar dándole click a cualquiera de los siguientes enlaces: