Cristian se ha quedado muy tocado al comprobar que La Jose había cambiado su opinión sobre él y que le colocaba en el Top 1 de personas falsas dentro de la casita de ‘Uno de GH20’. No entendía muy bien su enfado y ha querido compartir su malestar con Joon y Ruvens, las personas con las que más arropado se siente en este momento.

Cristian, Joon y Ruvens han aprovechado los minutos previos a dormir para hablar de temas profundos y Cristian les ha confesado que no entendía el enfado de La Jose porque se había quedado con una frase de una conversación para calificarle de “Falso”. Ruvens, desde su experiencia en ‘Gran Hermano’ les ha dicho que tenía la sensación de que ninguno había sido sincero durante el juego “Vais con miedo a que estalle la Tercera Guerra Mundial” y les ha dejado claro que el motivo del enfado de La Jose era él: “Se ha puesto celoso de mí”.

El exgranhermano tiene claro que lo que tienen que hacer los aspirantes es darse a conocer y dejar de etiquetarse en posiciones “No juguéis, estáis en un casting hablad de vosotros”, y eso es lo que ha intentado aconsejarles a todos.

Cristian estaba muy rayado con el tema de La Jose y no paraba de darle vueltas: “Me ha estado dando muchos consejos y me ha escuchado muy bien… Lleva un par de días muy estresado y lo que dices tú…”. De hecho, ha recordado como hace un par de días, él estaba muy mal y necesitaba que le escucharan, pero el aspirante y Nora tuvieron una actitud que no le gustó “Necesitaba expresarme y un abrazo, pero no me sentí apoyado. No me sentí escuchado y al día siguiente me pasó lo mismo entonces, llegaste tú y me contaste lo de tu amigo Eric, me sentí escuchado como nunca antes…”.

Ruvens le ha recordado el dicho que dice: “Eliges el consejo al elegir al consejero”, y ha querido saber si sentía que La Jose le escucha y le aconsejaba porque él sentía que: “Quiere que se le vea lo bien que habla y que se le vea”.

