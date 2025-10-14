Logo de telecincotelecinco
El sorprendente motivo por el que una pareja quiere participar en 'La isla de las tentaciones 9': "Lo necesitamos"

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' ha traído consigo un increíble y complejo proceso de casting. La búsqueda ha sido más intensa que nunca. Durante ocho días, más de 300 parejas se han sentado ante las cámaras del programa para darse a conocer y explicar por qué debían ser una de las elegidas para enfrentarse a la mayor prueba de amor de sus vidas.

Eso sí. No estarán solos. Los elegidos vivirán la experiencia acompañados de solteros y solteras dispuestos a encontrar el amor y llevarles al límite. ¿Conseguirán superar la aventura y salir juntos? ¿O caerán en la tentación poniendo en peligro su relación?

Entre las parejas que hemos conocido en el casting encontramos a David y Marta, Juanlu y Andrea, o Raúl e Inés, entre otras. Parejas de todos los puntos de España dispuestas a poner a prueba su relación.

Todas ellas nos han contado cómo empezó su historia de amor, cuánto tiempo llevan juntos y en qué punto se encuentran actualmente. Pero, además, nos han confesado los motivos por los que quieren formar parte de la novena temporada del programa y cruzar las puertas del paraíso.

Celos, fidelidad y boda

Por ejemplo, Bárbara, que lleva cinco años con su novio, Diego, ha asegurado que lo hace para "poner a prueba" sus propios celos. Laura, pareja de Antonio desde hace seis años y medios, nos ha contado que quiere comprobar si su relación "es tan buena como aparenta".

Pero, si hay alguien que nos ha dejado sin palabras, esos han sido Isaac e Irene. Llevan un año y tres meses juntos y han visto en 'La isla de las tentaciones' la oportunidad para comprobar algo esencial en sus vidas. Y es que la pareja está a punto de dar un paso muy importante en el que necesitan reafirmarse: "Para estar seguros de la boda que estamos preparando".

