Laura Ceballo 14 OCT 2025 - 20:00h.

Esto es todo lo que nos han contado las parejas que han participado en el casting

El sorprendente motivo por el que una pareja quiere participar en 'La isla de las tentaciones 9': "Lo necesitamos"

Compartir







La novena temporada de 'La isla de las tentaciones' comienza con el proceso de selección más complejo. Más de 2.000 parejas han querido vivir esta experiencia única, pero solo aquellos que estén realmente preparados serán los elegidos para poner a prueba su relación.

Para ello, el equipo del programa ha llevado a cabo un casting de lo más completo. En él, todas las parejas aspirantes han contado todo sobre sus relaciones. Entre las miles de parejas que han acudido, se encuentran, por ejemplo, Ílker e Indara, que llevan dos años juntos: "Venimos con mucha fuerza a demostrar lo que somos como pareja. Lo vamos a dar todo en el casting, el doscientos por cien".

A ellos se suman Israel y Paula, que comenzaron su historia hace cuatro años: "Yo he venido así de mona, vestida de rosita, porque me encanta el rosa y él como un muñequito también, súper guapo".

En la sala de inscripciones también hemos conocido a Darío y Ana, que llevan cinco meses juntos, aunque con un pequeño matiz: "Llevamos tres meses de relación formal, aunque llevamos como cinco o seis meses hablando".

"Hemos tenido muchos baches"

Por su parte, Dani y Daniela, se encontraban pasando "una situación un poco complicada" en su relación, que empezó hace ya seis años: "Justo vi que se abría el casting, yo he seguido el programa y dije '¿por qué no?'".

Eso sí. No todas las parejas están preparadas para enfrentarse a la tentación. Alberto y Eli llevan cinco años juntos, pero hay algo que a ella no le permite confiar: "Estamos en un momento bastante bueno de la relación pero queremos confirmar si esta relación va a llegar a lo máximo que se pueda", ha asegurado él. No obstante, ella no ha dudado en añadir un pequeño apunte: "Hemos tenido muchos baches. Yo no confío en él al cien por cien. He tenido motivos para ser celosa".