Lara Guerra 15 OCT 2025 - 01:35h.

Iván González y Rubén Torres se enfrentarán el próximo jueves al collar de líder

La guerra abierta entre dos concursantes provoca discrepancias entre Suso y Terelu en plató: "¿Tú lo ves normal?"

Momentos previos a que uno de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' se salven de la expulsión, dos de ellos van a convertirse en pre líderes en Playa Leyenda. Los supervivientes se colocaban en la estructura del mar para disputar uno de los clásicos juegos del reality.

Laura Madrueño presentaba la icónica prueba de 'Supervivientes' haciendo una bonita dedicatoria: "Va con mucho cariño a nuestro ayudante de dirección, Rubén porque se llama el 'Abismo de Tarsian', su juego favorito", asegura entre risas. Tras esto, la presentadora daba paso a la explicación: "Chicos, tenéis que quedaros colgados del asidero el máximo tiempo posible y la estructura va a ir moviéndose hacia delante para dejarles colgados en el mar".

Un juego de pre líder, que además de su dificultad, se añade que cada vez son menos los concursantes que quedan en el reality y por lo tanto que se enfrentan a las pruebas: "Los dos supervivientes que más tiempo tarden en caer al mar, van a ser los pre líderes y lucharán el jueves por el collar de líder de Playa Leyenda. Un collar cada vez más importante porque sois solo 8 supervivientes después de 40 días de aventura".

Rubén Torres dedica la prueba a sus seres queridos: "Se lo quiero dedicar a todos mis amigos, en especial a Jesús y su familia"

Iván, Gloria, Carlos, Jessica, Torres, Miri, Tony y Adara intentaban dar el máximo de sus fuerzas ante el trascendental juego. Pasados los complicadísimos seis minutos, la prueba se reducía a tres; Iván y Miri con los dos brazos y Torres que se mantenía con uno. Sin embargo, después de que la superviviente caiga al agua, el duelo queda bajo los imponentes Iván González y Rubén Torres.

Tras una apoteósica prueba, Laura Madrueño recordaba que en caso de que Iván fuese expulsado, Miri jugaría en su posición. Además, la presentadora pedía a ambos que dedicaran este juego a alguien. Iván era el primero en hacerlo: "Este collar de pre líder se lo quiero dedicar a José Luis, mi amigo. Ojalá estuviera aquí acompañándome porque me acuerdo muchísimo de ti cada día aunque no lo exprese y va por ti. Ojalá me quede, gane el líder y esto va para el cielo".

Por último, llegaba el turno de Rubén: "Se lo quiero dedicar a todos mis amigos, en especial a Jesús y su familia; les mando muchísimo ánimo. Un besazo a toda la genet de ese barrio. Os quiero a todos"