Patricia Fernández 15 OCT 2025 - 01:19h.

El comentario de Iván González a Gloria Camila que ha dejado atónito a Jorge Javier: "Me ha llamado la atención"

Las tensiones no faltan desde hace días entre Gloria Camila e Iván González, aunque parecía que habían arreglado sus rencillas del pasado, su relación ahora no pasa por su mejor momento y esto ha llevado a diferentes opiniones entre los colaboradores del plató de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Después de ver cómo a Iván González y Gloria Camila ya les hace poco para tener un motivo de discusión y que él se haya separado un poco del grupo, Suso Álvarez quería decir algo en el plató: "Me parece injusta la convivencia que le están dando a Iván González, creo que tienen una fijación tremenda con él, sobre todo Gloria Camila, me da mucha pena y ojalá se salve, ha puesto a la isla entera en contra de Iván".

Palabras que hacían reaccionar a Terelu, que no estaba para nada de acuerdo con la opinión del colaborador: "Un hombre que dice 'supérame', ¿qué se ha creído? Es que me parece una actitud prepotente, jamás en la vida he dicho yo eso". Y Suso reaccionaba al recordar algunas de las situaciones que han pasado en la playa con Iván, hasta que le recriminen que va a pescar: "¿Tú lo ves normal?"

Y Marta López también quería decirle algo a Terelu a colación de esto: "Quiero recordar que, al principio, se lo dijo Gloria a Iván, y no se ha oído a nadie decir nada". "Pues si se lo dijo también está mal dicho", reaccionaba la colaboradora.