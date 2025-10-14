Patricia Fernández 14 OCT 2025 - 23:11h.

Adara Molinero reacciona al zasca de Miri a Tony Spina sobre Marta Peñate: "Ha estado feo"

Durante el 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' los concursantes se enfrentaban a los posicionamientos con los nominados, teniendo que sincerarse sobre quién prefiere que se marche de Honduras entre Adara Molinero, Miri Pérez-Cabrero, Iván González y Gloria Camila.

El posicionamiento de Tony Spina genera un tenso momento con Miri

Cuando llegaba el turno de Tony Spina, se ponía detrás de Miri porque, como él explicaba le parece "lo más antinatural que hay, una maleducada, que no le importa nada". Momento en el que Jorge Javier Vázquez le preguntaba por qué le habían parecido sus palabras y ella respondía: "Un poco copia y pega de lo que yo hice la semana pasada, no va a decidir quién es real y quién no, me lo esperaba".

"¿Entiendes que Marta Peñate se haya casado con Tony?", le preguntaba Jorge Javier, a lo que ella respondía con un rotundo "no", que hacía reaccionar a Tony: "Con que lo entienda ella... lo que tú entiendas o dejes de entender me la trae al pairo". Y Adara Molinero daba su opinión sobre esto: "Eso ha sido feo".

Tony se refiere a Froilán en su discusión con Miri

Tras esto, Miri añadía algo a su respuesta: "Entre ellos dos se entenderán, yo no estaría con una persona como Tony". "Entiendo que Alejandro se haya fijado en ti, pero me sorprende Froilán", le decía Tony Spina ante esto y Jorge Javier aprovechaba para preguntar algo a la superviviente: "Una duda, ¿has estado de 'after' con Froilán?" Algo que ella respondía y hacía reaccionar a Laura Madrueño con sus palabras: "Muy convincente no ha sonado eso".