Lara Guerra 14 OCT 2025 - 23:42h.

Iván González y Gloria Camila protagonizan un nuevo enfrentamiento en el Triángulo de Fuego

Gloria Camila e Iván González han protagonizado una vez más un enfrentamiento desde el Triángulo de Fuego de la gala de 'Supervivientes All Stars'. Pese a que en numerosas ocasiones parecían dejar claras sus diferencias y hacer un alto al fuego a través de una reconciliación; los dos concursantes han demostrado que no están preparados para dejar los malos rollos atrás.

En esta ocasión Gloria ha explicado lo ocurrido en la playa con la comida: "Querían repartir lo mismo que los que no habíamos comido nada. Entiendo lo de Adara y entendería incluso lo de Miri, que aún teniendo la porción más pequeñita junto con ella, quería ceder la comida. Pero Iván no, solo si era Torres y con tal de no darnos a nosotras pues ya era que tenía que comer. Ahí se ve el compañerismo", asegura.

Gloria Camila contraataca: "Avanza un poco, que no tienes más argumentos"

Ante esto, Iván irónicamente responde: "Claro porque yo no me merezco comer. El compañerismo se ve cuando te dan una lasaña de 5 kilos que en vez de seguir jugando", sin embargo, Gloria le interrumpe y no le deja terminar: "Avanza un poco con lo de la lasaña, que es que no tienes más argumentos; es el único que tienes para reprocharme. Reinvéntate"

"No te obsesiones conmigo en la playa. Por favor, supérame ya. Deja hablar y ten un poco de educación", suelta Iván. Estas últimas palabras sorprenden a Jorge Javier, quién se une a la conversación: "Hay una cosa que me ha llamado la atención...le acabas de decir a Gloria 'supérame'; a lo que el concursante responde: "Es que no me supera, está obsesionada. Está todo el día en la playa para ir piqui piqui con el resto".

Por otro lado, mientras que Gloria le pregunta por qué dice que no le supera, él confiesa que "mi trozo de tortilla era pequeño. Yo soy el primero que cuando he ganado una recompensa, que me la he ganado yo, mi plato de pasta con mi sudor, fui y no comí. Pero dos personas que me están tratando no muy bien y que están obsesionados conmigo".

Sin embargo, Gloria le corregía: "Ese día comió", y Miri le explica que lo que se hizo fue "ceder una parte". Y finalmente Camila con una sonrisa asegura que ella se comió la lasaña porque "me dio la gana".