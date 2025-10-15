Supervivientes 15 OCT 2025 - 23:29h.

Una expulsión y un decisivo duelo en 'La noria infernal', este jueves en Telecinco

El dardo de Noel Bayarri a Gloria Camila al disfrutar de su primer manjar tras salir de 'Supervivientes All Stars 2025'

Tras la salvación de Gloria por decisión de la audiencia, uno de los tres nominados -Adara, Iván o Miri- dirá adiós a la aventura con su expulsión definitiva en la nueva gala de ‘Supervivientes All Stars’, que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño conducirán este jueves 16 de octubre (22:00h) en Telecinco.

Durante la noche, Torres e Iván librarán, además, un emocionante duelo en ‘La Noria Infernal’ por el collar de líder de Playa Leyenda. En caso de que Iván resulte expulsado, será Miri -tercera clasificada en el juego de prelíder- quien ocupe su lugar en el juego. El ganador se hará con la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones y con el poder de la nominación directa a uno de sus compañeros. En este sentido, el expulsado otorgará un punto extra a uno de sus rivales, dándole el ya famoso beso de la traición.

Los supervivientes se enfrentarán al juego de recompensa: 'El Columpio de Fedra'

Los supervivientes afrontarán también un juego de recompensa, ‘El Columpio de Fedra’, en el que se someterán a un juego de preguntas y respuestas mientras permanecen colgados de un columpio gigante sujeto por una serie de cuerdas que irán siendo cortadas con cada fallo. Además, en un momento del juego los concursantes podrán decidir la cuerda de qué compañero debe ser seccionada.

El último participante que se mantenga colgado logrará un premio, en una velada en la que los supervivientes volverán a reunirse en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de la convivencia. Por último, Noel Bayarri, último expulsado, será recibido en plató, donde valorará su paso por la aventura.