Alejandro Albalá conoce a Eduardo, padre de Miri, en el plató de 'Supervivientes All Stars' y hace una confesión: "Me gusta para que sea mi novia"

Así ha sido el esperado encuentro entre Alejandro Albalá y Eduardo, padre de Miri.Telecinco.es
Alejandro Albalá llegaba directo de Honduras al plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' después de su expulsión el pasado jueves en la que protagonizaba un emotivo momento con Miri, donde era recibido por Jorge Javier Vázquez y sus seres queridos.

Alejandro Albalá entra al plató y conoce al padre de Miri

El ya exconcursante podía ver las imágenes de su paso por el programa cuando se sentaba en medio del plató y hablaba de lo que ha vivido en estas semanas con Jorge Javier Vázquez. "Qué duro eres en las pruebas", le decía el presentador y Albalá le explicaba en qué momento llegaba al concurso: "Iba muy fuerte, iba como un toro mental y físicamente. Justo ahora, cuando me han echado, era mi mejor momento".

Después de esto, Jorge Javier Vázquez presentaba a Alejandro a Eduardo, padre de Miri Pérez-Cabrero, con la que ha tenido una especial conexión en Honduras, al que este abrazaba, además de compartir unas palabras: "Tienes una hija excepcional, fantástica, enhorabuena". El que terminaba confesando que tiene buenas intenciones con Miri y que "le gusta para que sea su novia". Mientras el padre de la concursante entonaba un "ya hablaremos" y un "lo que quieran ellos dos" sobre lo que pueda pasar entre ambos fuera del concurso.

