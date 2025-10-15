Patricia Fernández 15 OCT 2025 - 03:01h.

Así ha sido la llegada de Alejandro Albalá al plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'

Alejandro Albalá llegaba directo de Honduras al plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' después de su expulsión el pasado jueves en la que protagonizaba un emotivo momento con Miri, donde era recibido por Jorge Javier Vázquez y sus seres queridos.

Alejandro Albalá entra al plató y conoce al padre de Miri

El ya exconcursante podía ver las imágenes de su paso por el programa cuando se sentaba en medio del plató y hablaba de lo que ha vivido en estas semanas con Jorge Javier Vázquez. "Qué duro eres en las pruebas", le decía el presentador y Albalá le explicaba en qué momento llegaba al concurso: "Iba muy fuerte, iba como un toro mental y físicamente. Justo ahora, cuando me han echado, era mi mejor momento".

Después de esto, Jorge Javier Vázquez presentaba a Alejandro a Eduardo, padre de Miri Pérez-Cabrero, con la que ha tenido una especial conexión en Honduras, al que este abrazaba, además de compartir unas palabras: "Tienes una hija excepcional, fantástica, enhorabuena". El que terminaba confesando que tiene buenas intenciones con Miri y que "le gusta para que sea su novia". Mientras el padre de la concursante entonaba un "ya hablaremos" y un "lo que quieran ellos dos" sobre lo que pueda pasar entre ambos fuera del concurso.