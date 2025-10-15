Supervivientes Madrid, 15 OCT 2025 - 23:08h.

El ya exconcursante ha disfrutado de su primera dura y se ha visto por primera vez en el espejo tras su expulsión

Alejandro Albalá, alucinado al verse por primera vez en el espejo tras su paso por 'Supervivientes All Stars 2025': "Qué locura"

Noel Baarri ya ha sido expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025'. Con su reacción al cambio físico, su primera ducha y un buen manjar, el 'celebrity' ya ha formalizado su salida de Honduras.

El televisivo no daba crédito cuando veía por primera vez su evolución física tras varias semanas en el 'reality' de Telecinco. "¡Mis gemelos y mis piernas!", exclamaba cuando se las veía en el espejo. Noel Bayarri cree que ha envejecido "100 años más" con su participación en el concurso. "Qué flaco", apostillaba. Se siente como una "calvera" al ver que ha perdido peso de una forma muy rápida.

Así habla de sus compañeros tras salir de Honduras

"No me veía así desde que tenia 14 o 15 años", compartía como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Pese a todo su cambio, Bayarri se sigue viendo a sí mismo como "un sex symbol". Tras ello, el canario disfrutaba de una buena primera ducha con agua caliente y jabón. Al igual que sus compañeros que han salido de Honduras, Noel Bayarri no podía ocultar su felicidad al limpiarse bajo el agua.

Pero el televisivo ha tenido guardado un as sobre la manga y ha hecho balance a su salida del concurso. El ya exparticipante aclaraba que compartiría su primer manjar con Carlos Alba por la buena relación que ha mantenido con él durante su convivencia. Sin embargo, tiene muy claro que hay una persona con la que no tendría una cena. Ese individuo no es otro que Gloria Camila. "Es con la que menos compartiría la comida, porque para lo pequeñita que es no veas como pide", explica.