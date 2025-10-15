Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Iván González

La contundente respuesta de Teresa Bass a los que critican a Iván González: "Qué poco te conocen"

Teresa Bass
Teresa Bass en el plató de 'Supervivientes All Stars'Telecinco
Compartir

El conflicto entre Iván González y Gloria Camila sigue activo y hace que los concursantes de la playa se posicionen y también lo hagan los colaboradores en plató y los espectadores en las redes sociales. Ante los comentarios negativos que se vierten sobre el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', su novia, la influencer Teresa Bass, se ha plantado.

El comentario de Iván González a Gloria que ha dejado atónito a Jorge Javier: "Me ha llamado la atención"
El comentario de Iván González a Gloria que ha dejado atónito a Jorge Javier: "Me ha llamado la atención"
PUEDE INTERESARTE

"Qué poco te conocen los que hablan mal de ti", ha comentado la creadora de contenido en sus stories, donde ha comentado que su deseo es que su novio siga en el concurso para demostrar que es no como lo pintan sus críticos: "Ojalá la gente te salve esta semana y puedan ver lo que vales".

Iván sigue nominado junto a Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero porque Gloria Camila ha sido la primera en salvarse de la expulsión esta semana, en la que ya ha sido expulsado Noel Bayarri en una expulsión sorpresa que tuvo lugar el pasado domingo.

PUEDE INTERESARTE
¡La expulsión ya es cosa de tres! El estallido de felicidad del salvado al salir de la lista de nominados
¡La expulsión ya es cosa de tres! El estallido de felicidad del salvado al salir de la lista de nominados
Temas