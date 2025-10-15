Ana Carrillo 15 OCT 2025 - 18:33h.

Teresa Bass ha salido en defensa de su novio, Iván González, que ha tenido un nuevo conflicto con Gloria Camila

El conflicto entre Iván González y Gloria Camila sigue activo y hace que los concursantes de la playa se posicionen y también lo hagan los colaboradores en plató y los espectadores en las redes sociales. Ante los comentarios negativos que se vierten sobre el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', su novia, la influencer Teresa Bass, se ha plantado.

"Qué poco te conocen los que hablan mal de ti", ha comentado la creadora de contenido en sus stories, donde ha comentado que su deseo es que su novio siga en el concurso para demostrar que es no como lo pintan sus críticos: "Ojalá la gente te salve esta semana y puedan ver lo que vales".

Iván sigue nominado junto a Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero porque Gloria Camila ha sido la primera en salvarse de la expulsión esta semana, en la que ya ha sido expulsado Noel Bayarri en una expulsión sorpresa que tuvo lugar el pasado domingo.