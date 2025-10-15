Rocío Belén Paleari 15 OCT 2025 - 11:11h.

Anita Williams, Suso Álvarez y Fani Carbajo analizan cómo le irá a Miri Pérez-Cabrero en el reality más extremo después de la expulsión de Alejandro Albalá, su apoyo emocional en Honduras

Alejandro Albalá hace balance de su paso por 'All Stars' y sueña con un futuro junto a Miri: "Ojalá"

Compartir







El reality más extremo de la televisión no para de arder, no da respiro. 'Supervivientes All Stars' sigue dando guerra semana tras semana y esta vez la cosa va de expulsiones dobles y predicciones jugosas. Alejandro Albalá fue expulsado de los Cayos Cochinos y justo después hubo una expulsión sorpresa que mandó a Noel Bayarri directo a España.

Tras la salvación de XXXX, ahora mismo están nominados Adara, Miri Pérez-Cabrero, Iván González y Gloria Camila, así que la tensión está a tope. Pero la pregunta del millón es: ¿cómo va a sobrevivir Miri sin su apoyo emocional? Porque lo que queda claro es que entre ella y Albalá surgió algo especial en Honduras y que la tram entre ellos dos se ha ido alimentando semana a semana.

Antes de conocerse el nombre del quinto expulsado, los dos entraron juntos a palapa y Jorge Javier fue directo al grano. Albalá no se cortó un pelo: "Estamos hablando de una persona que me ha robado prácticamente el alma. Estar con ella es lo peor que me ha podido pasar en el concurso", soltó el concursante. Luego, cuando le preguntaron si le gustaría seguir conociendo a Miri fuera del programa, respondió: "Obviamente, no sé qué pasará. Le tengo mucho cariño, me ha ayudado mucho, me da mucha alegría y mucha paz. No sé... estamos bien, nos llevamos bien. No sabemos qué pasará."

Miri tampoco se mojó demasiado: "No lo sabemos ni nosotros. Esto ha fluido de la manera más natural y real en la que puede surgir algo y bueno hasta aquí o no... ya se verá." Vaya, que ni ellos tienen claro qué rollo se traen.

Pero, los colaboradores tienen opiniones bien claras sobre el futuro de Miri en el concurso. Anita Williams es la más contundente: "Se va a desquiciar un poquito más de la cuenta". Para la colaboradora, Miri va a aguantar menos ahora que no tiene el apoyo emocional de Alejandro Albalá.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Suso Álvarez también tiene sus reservas, aunque reconoce que le gusta como concursante de realities: "Puede pasarse de rosca en cuanto a meterse en todo sin fundamento". El colaborador aclara que Miri tiene que tener cuidado con ese lado suyo de "querer opinar de todo y ser protagonista".

Pero la bomba la suelta Fani Carbajo, que tiene información privilegiada por haber concursado con Miri en esta misma edición. Para ella, es una lástima que hayan expulsado a Noel porque Miri se acerca a él. Escuchá las declaraciones completas de Fani Carbajo y los colaboradores... ¡Dale play!

Los colaboradores opinan sobre el secreto mejor guardado de Miri y Albalá: "Me gusta el amor verdadero"

La noche que Fani Carbajo regresó de Honduras tras su expulsión, soltó una bomba: aseguró que Miri Pérez-Cabrero no está tan “pillada” de Alejandro Albalá como se ha mostrado ante la audiencia. Según Fani, la propia Miri le contó en privado que no siente un enamoramiento real por Albalá, lo que pondría patas arriba la percepción que teníamos hasta ahora de este romance.

Durante el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, Fani contó que Miri le dijo que no siente nada por él. La acusación implícita es que Miri se deja querer, pero sin corresponder realmente al nivel romántico que las cámaras reflejan. Para reforzar su versión, Fani afirmó que desde el inicio del concurso observó una estrategia emocional, no una conexión sincera.

Para contrastar esa versión, nos acercamos a los colaboradores del espacio: Terelu Campos, Suso Álvarez y Anita Williams. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis de los colaboradores!