Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
SALVACIÓN

¡La expulsión ya es cosa de tres! El estallido de felicidad del salvado al salir de la lista de nominados

¡La expulsión ya es cosa de tres! El estallido de felicidad del salvado al salir de la lista de nominados
Se resuelve el duelo final entre Gloria Camila e Iván González por la salvación.Telecinco.es
Compartir

La noche de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' quedaba marcada por la salvación de unos de los nominados, Adara Molinero, Iván González, Gloria Camila y Miri Pérez Cabrero.

Los cuatro concursantes se enfrentaban con nervios a esta noche, después de que sus compañeros se posicionaran con quién prefieren que se marche de Honduras, llegaba el momento de la ceremonia del barro.

PUEDE INTERESARTE

Laura Madrueño cogía el machete y cortaba dos cuerdas, la primera la de Adara Molinero y después la de Miri, quedando un duelo para la salvación entre Iván González y Gloria Camila, momento en el que este quería decir unas palabras: "Somos todos una familia, todos discutimos, a estas alturas todos somos unos guerreros y el que se vaya ya, para mí, tiene todo el respeto porque todos somos unos 'All Stars' de los pies a la cabeza".

La reacción de Adara y Miri al saber que siguen nominadas y en peligro para la expulsión
La reacción de Adara y Miri al saber que siguen nominadas y en peligro para la expulsión
PUEDE INTERESARTE

Gloria Camila, salvada de la expulsión de esta semana

Y llegaba el momento, Gloria Camila e Iván González se ponían uno al lado del otro y Laura Madrueño entonaba la frase para la salvación: "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Adara y Miri en la expulsión del próximo jueves es...". Y daba el nombre de Iván, por tanto Gloria Camila es la primera salvada de la semana, la que estallaba de felicidad y se abrazaba a Laura Madrueño entonando varios "gracias" entre gritos.

¡Puedes seguir votando quién quieres que se salve de la expulsión a través de app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita, entre Adara Molinero, Iván González y Miri Pérez-Cabrero!

Temas