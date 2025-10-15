Patricia Fernández 15 OCT 2025 - 02:40h.

Así ha quedado la lista definitiva de nominados que se enfrentan a la expulsión del próximo jueves

La noche de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' quedaba marcada por la salvación de unos de los nominados, Adara Molinero, Iván González, Gloria Camila y Miri Pérez Cabrero.

Los cuatro concursantes se enfrentaban con nervios a esta noche, después de que sus compañeros se posicionaran con quién prefieren que se marche de Honduras, llegaba el momento de la ceremonia del barro.

Laura Madrueño cogía el machete y cortaba dos cuerdas, la primera la de Adara Molinero y después la de Miri, quedando un duelo para la salvación entre Iván González y Gloria Camila, momento en el que este quería decir unas palabras: "Somos todos una familia, todos discutimos, a estas alturas todos somos unos guerreros y el que se vaya ya, para mí, tiene todo el respeto porque todos somos unos 'All Stars' de los pies a la cabeza".

Gloria Camila, salvada de la expulsión de esta semana

Y llegaba el momento, Gloria Camila e Iván González se ponían uno al lado del otro y Laura Madrueño entonaba la frase para la salvación: "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Adara y Miri en la expulsión del próximo jueves es...". Y daba el nombre de Iván, por tanto Gloria Camila es la primera salvada de la semana, la que estallaba de felicidad y se abrazaba a Laura Madrueño entonando varios "gracias" entre gritos.

